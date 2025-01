Rendere la frittura meno ‘pesante’ è possibile: come riuscirci senza salti mortali

Un segreto che devi assolutamente conoscere per rendere questo piatto buono e leggero, anche se fritto! Non è assolutamente difficile, basta poco.

Durante le festività abbiamo utilizzato molto spesso la frittura come metodo di cottura per qualsiasi alimento, che sia carne, verdura e pesce. Unico neo, spesso risulta un po’ pesante. Ma questo accadeva fino a ieri, si perché ti vogliamo mostrare alcuni piccoli segreti che ti permetteranno di avere un fritto leggerissimo.

Ti abbiamo incuriosito vero? Andiamo a vedere di che cosa ci tratta e mettiamoci subito all’opera! Da questo momento in poi tutti ci invidieranno la nostra ricetta.

Frittura leggera e buonissima? Ecco i segreti

Una bella frittura non ha stagionalità ma è buona sempre, basta cambiare l’ingrediente che utilizziamo. Purtroppo però può risultare pesante ed ecco che noi vi vogliamo svelare qualche piccolo segreto degli chef che vi farà cambiare completamente idea. Ricordiamoci che, come in tutte le cose, bisogna sempre fare attenzione a quello che utilizziamo e come.

Ma iniziamo subito, se vogliamo avere una pastella leggera non dobbiamo assolutamente esagerare con il quantitativo di farina. Ottimo poi è utilizzare l’uovo, la farina e l’acqua. Ricordiamoci che deve risultare scivolosa e mai collosa. Procediamo poi in questo ordine per un risultato ottimale, Prima sbattiamo l’uovo, poi mettiamo la farina, poca per volta, e poi aggiungiamo l’acqua. Diciamo che possiamo darvi queste dosi, un tuorlo, acqua gassata e 200 gr di farina.

Vogliamo realizzare una pastella di tempura, ovvero quella leggerissima che utilizzano in Oriente? Mettiamo 300 gr di acqua frizzante molto fredda, uniamo due cucchiai di olio e 200 gr di farina. Amalgamiamo molto velocemente e mettiamo dentro dei cubetti di ghiaccio. Lasciamo in frigorfiero a riposare per qualche momento.

Prossimo consiglio, ma quale olio e quanto utilizzarne? Diciamo che la frittura migliore avviene con l’olio di Oliva, ma non quello Extra vergine di oliva. Oppure possiamo scegliere quello di arachidi. Per quanto riguarda il quantitativo se immergiamo il nostro alimento verrà più leggera e la cottura sarà omogenea.

Ricordiamoci poi che la temperatura deve essere attorno ai 150 gradi, proviamola sempre con la prova dello stecchino, se fa le bollicine è pronto per essere utilizzato. Ovviamente, non dobbiamo utilizzare due volte l’olio per friggere. Ma esiste la pentola giusta per friggere? Assolutamente si! L’ideale è scegliere quella con i bordi alti come una wok.

Se in casa abbiamo la friggitrice elettrica è la scelta migliore di tutte! Ultimo consiglio utilissimo se vogliamo friggere il pesce. Quando utilizziamo totani e seppioline facciamo solamente farina. Mentre per i gamberetti utilizziamo la pasta fillo. Facciamo sempre asciugare l’olio in eccesso della nostra frittura con della carta assorbente. Adesso che conosci tutti questi segreti la frittura sarà perfetta e leggerissima!