Rete migliore d’Italia, la classifica di Opensignal: tonfo TIM, chi stravince

Opensignal ha stilato la classifica delle migliore delte in Italia: Tim scivola in basso, ma chi vince il primo posto?

Al giorno d’oggi con la moltitudine di reti telefoniche disponibili sul mercato è davvero difficile riuscire ad orientarsi e scegliere quella migliore. Di recente, oltre ai grandi colossi Tim e Vodafone, si sono infatti affermate delle compagnie telefoniche ‘low cost’ come Iliad e ho. Mobile, che stanno dando parecchio filo da torcere ai competitors.

In questo scenario sempre più complesso ci ha pensato Opensignal, la società di analisi indipendente specializzata in rete mobile, a fare un po’ di chiarezza.

A tal proposito, ha stilato la classifica delle migliori reti in Italia. A gran sorpresa, Tim scivola verso il basso, mentre a vincere sulle altre compagnie è questo noto operatore.

Qual è la rete migliore d’Italia secondo la classifica Opensignal

Opensignal ha pubblicato il suo report di novembre relativo alle migliori reti in Italia. La classifica ha fatto emergere alcune conferme, ma anche delle sorprese. Per redigere la graduatoria Opensignal ha tenuto conto di diversi fattori: l’Esperienza complessiva, l’Esperienza 5G, la Copertura e la Consistenza.

Per quanto riguarda l’Esperienza complessiva e la qualità del segnale, Vodafone non sembra avere rivali. In particolare, nella velocità di download e di upload ottiene un punteggio molto elevato. Anche la Consistenza della rete vede Vodafone superare gli altri operatori. In questo contesto sono state valutate due metriche: Qualità costante ed Esperienza sull’affidabilità.

Parlando, invece, di Copertura abbiamo in testa Iliad e WindTre. Soprattutto in riferimento a esperienza video, giochi, app vocali e velocità. Per la velocità in 5G ancora una volta svetta Vodafone, mentre per l’esperienza 5G in generale il podio è condiviso da Fastweb e WindTre. Iliad vince nella disponibilità. Per quanto riguarda la disponibilità 5G si assiste invece il trionfo assoluto di WindTre.

Ovviamente dalla classifica emergono anche alcune differenze a seconda della regione geografica. Tuttavia, nell’Esperienza complessiva, Vodafone mantiene le maggiori velocità di download e upload in qualunque regione. Nell’Esperienza Video, giochi e app vocali Iliad e TIM primeggiano in alcuni contesti. Si riscontra inoltre che la qualità nell’Esperienza 5G èmaggiore al nord per WindTre, mentre al centro è Iliad a primeggiare. Al sud e nelle isole il panorama è più variegato.

Nel complesso, possiamo concludere che a sbaragliare letteralmente la concorrenza rimane Vodafone, che risulta dunque la rete più costante ed affidabile in Italia. Molto apprezzata anche Iliad. Tim al contrario, pur ottenendo dei buoni risultati in riferimento ad alcuni parametri, sembra deludere gli utenti rispetto al passato.