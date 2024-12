Ricco bonus prorogato fino al 31 dicembre 2025: è tra i più utili esistenti

Non farti sfuggire questo ricco bonus: è stato prorogato fino al 31 dicembre! Vediamo di cosa si tratta e cosa fare per ottenerlo.

Nel mare magnum dei bonus attualmente in vigore, può succedere di perdersi qualche scadenza e lasciarsi, dunque, scappare qualche sussidio a chi invece avremmo diritto. Fortunatamente uno dei bonus più utili e più ricchi tra quelli del 2024, è stato prorogato fino al 31 dicembre.

Pertanto hai tempo fino alla fine dell’anno per non farti sfuggire questa opportunità e beneficiare di questo importante sussidio. Non è facile conoscere tutti i sussidi messi in campo dal Governo visto che sono veramente molti. Tutti conosciamo i più famosi come l’Assegno di Inclusione o la Carta dedicata a Te mentre ce ne sfuggono altri che però potrebbero essere altrettanto utili.

In particolare c’è un bonus che non solo è utile ma è anche molto ricco e molti non lo richiedono perché non lo conoscono. Per dare a tutti l’opportunità di non lasciarselo sfuggire, il Governo di Giorgia Meloni ha prorogato la data di scadenza fino al 31 dicembre: non c’è tempo da perdere!

Non perdere tempo: fino al 31 dicembre puoi chiedere questo ricco bonus

Scadenza prorogata fino al 31 dicembre per uno dei bonus più ricchi e anche più utili tra quelli attualmente in vigore. Non lasciartelo sfuggire perché potresti ottenere davvero un mucchio di soldi. Di seguito vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e cosa bisogna fare per avere l’agevolazione.

Fino al 31 dicembre puoi usufruire del bonus verde. Questo sussidio può essere fruito sotto forma di detrazione del 36%- fino ad un tetto di spesa massimo di 5000 euro – per la sistemazione di giardini e aree verdi. La cifra massima che, quindi, puoi detrarre è pari a 1800 euro che ti verranno restituiti in 10 rate annuali di pari importo. Lo scopo del sussidio è quello di spingere i cittadini a prendersi cura delle aree verdi, troppo spesso dimenticate e abbandonate a se stesse con enormi danni non solo per l’ambiente ma anche per l’estetica del paesaggio.

Il bonus non può essere fruito da negozi, uffici e altri immobili non destinati all’uso abitativo. Chi, però, possiede un immobile ad uso promiscuo – che assolve sia al compito di abitazione che di ufficio – può fruire del bonus ma solo per metà. In pratica potrà detrarre non il 36% ma il 18% sempre su un tetto massimo di spesa di 5000 euro. Il bonus si può richiedere in fase di dichiarazione dei redditi presentata tramite modello 730. E’ indispensabile che i pagamenti per i lavori siano stati fatti solo con mezzi tracciabili come bonifici o carte di credito o di debito.

Per poter beneficiare del bonus verde i lavori effettuati non devono limitarsi alla manutenzione ordinaria del giardino o del terrazzo ma devono essere volti a migliorare la situazione di partenza. Ammesso anche l’acquisto di nuove fioriere in cemento da installare in terrazzo per la collocazione di piante e arbusti e l’installazione di nuovi sistemi di irrigazione o la creazione di pozzi.