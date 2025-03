Riciclare vecchi materassi: ecco come gli do nuova vita evitando gli sprechi

Hai dei vecchi materassi e stai pensando di buttarli perché li ritieni ormai inutili? Prima di farlo leggi quest’articolo. Potrei farti cambiare idea.

Odio gli sprechi. Proprio per questo cerco di risparmiare il più possibile e, a volte, il risparmio passa anche per il riciclo. Proprio per questo ho cominciato a riciclare anche gli oggetti che di norma avrei buttato.

Vecchie calze spaiate? Le ho trasformate in dei sacchetti per profumare la mia scarpiera. Fondi di caffè? Invece di buttarli li ho usati per concimare alcune delle piante del mio giardino. E così via. Non butto davvero via nulla, persino l’acqua dell’asciugatrice, che uso per riempire il mio ferro da stiro. Per questo, oggi voglio mostrarti come riciclare un oggetto in particolare: un vecchio materasso. “E come dovrei usarlo?” ti starai chiedendo scettico. Niente paura: presto metterò a tacere i tuoi dubbi.

Come riciclare un materasso: prima di buttarlo, valuta anche l’ipotesi di donarlo

Ogni anno milioni di materassi finiscono nelle discariche, occupando spazio e contribuendo all’inquinamento ambientale. Se hai un vecchio materasso e stai pensando di buttarlo, fermati un attimo e ascoltami. Prima di illustrarti i modi più creativi per riciclare un materasso, ti ricordo della possibilità di donarlo ai bisognosi.

Organizzazioni di beneficenza, rifugi per senzatetto o associazioni locali potrebbero accettarlo e destinarlo a chi ne ha bisogno. Prima di donarlo, assicurati che sia pulito e in condizioni igieniche adeguate. Fatta questa doverosa premessa, ti illustrerò alcuni modi creativi per riciclare un vecchio materasso.

I modi creativi per riciclare un materasso

Personalmente, ho usato il mio vecchio materasso per creare un giaciglio comodo per i miei animali domestici. Le mie due gatte lo adorano. Come ho fatto? Semplice. L’ho tagliato con l’aiuto di una forbice elettrica e poi l’ho ricoperto con una stoffa colorata.

Ci sono però tanti altri modi per riciclare un materasso. Uno dei tanti è tagliarne la parte interna in modo da ottenere un comodo cuscino da viaggio. Una volta rivestito sarà comodissimo. Altrimenti, puoi trasformarlo in un futon per il salotto o un lettino da esterno per il giardino o anche per il terrazzo. Se hai dei bambini, puoi renderlo un elemento della loro area gioco e magari permettergli di decorarlo con l’aiuto di colori e tempere, sotto la tua supervisione. Si divertiranno un mondo!

Se sei un’amante del bricolage, ricorda di recuperare le molle del materasso, che puoi sfruttare in diversi modi. Un esempio? Puoi trasformarle in originalissime decorazioni per l’albero di Natale. Basta davvero poco: verniciarle e aggiungere un gancio. Altrimenti, puoi anche renderle dei portacandele o degli scacciapensieri. Come vedi, hai davvero tantissima scelta.