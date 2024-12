Rimborso 730: come capire se sta per arrivarti il pagamento: verifica così

A partire dal mese di dicembre 2024 i lavoratori riceveranno il Rimborso 730: per sapere se sta per arrivare il pagamento bisogna fare questi controlli.

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi destinato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Si compila ogni anno e per presentarlo è necessario recarsi al Caf con tutti la documentazione. Ha molti vantaggi, infatti il contribuente ottiene il rimborso dell’imposta direttamente in busta paga o sulla rata della pensione. Se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dallo stipendio o dalla pensione.

Nell’ultimo anno ci sono state varie modifiche, oggi con questo modello si possono dichiarare anche gli investimenti fatti all’estero. È possibile, inoltre, indicare i dati riguardanti la rivalutazione dei terreni. Come ogni anno, il rimborso da parte dell’Irpef viene inviato sempre a partire dal mese di dicembre e dovrebbe arrivare nel giro di quattro mesi. Per capire se il pagamento è stato mandato, bisogna fare determinate verifiche.

Rimborso 730, le verifiche da fare per ricevere il pagamento: ecco le informazioni da tenere a mente

Per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi, a partire dal mese di dicembre 2024 ed entro quattro mesi, arriverà il rimborso 730. Sono interessati tutti coloro che hanno compilato il 730 ed il Modello Redditi PF, riguardante la situazione reddituale e patrimoniale del 2023. Gli accrediti vengono inviati dall’Agenzia delle Entrate e dovrebbero arrivare entro marzo 2025. Per sapere se il pagamento sta per arrivare bisogna accedere al proprio Cassetto Fiscale.

Dopo aver fatto accesso tramite i sistemi di identità digitale, come Spid, Cie e Cns, è necessario entrare nell’aria dei rimborsi e visualizzare la pagina dove dovrebbero apparire tre diverse voci: Situazione Rimborso Richiesta ricevuta dall’ufficio competente, significa che l’ufficio che se ne occupa ha inviato la richiesta; Situazione Rimborso A breve sarà emesso l’ordinativo di pagamento, vuol dire che ancora deve mandata la richiesta per poter procedere con la liquidazione.

Infine, l’ultimo messaggio prevede la scritta Situazione Rimborso Erogazione in Corso-Ordinativo di Pagamento del (Data)- A breve appariranno i dati del pagamento, in questo caso significa che la procedura è in corso e che arriverà presto la disposizione di pagamento. Coloro che ricevono il terzo messaggio, riceveranno il rimborso entro 30-40 giorni.

Non ci sono comunque certezze in merito e bisogna attendere l’Agenzia delle Entrate. I soldi verranno inviati tramite Iban, se è stato indicato dal richiedente, oppure con emissione di Assegno Vidimato, che è possibile ritirare presso l’Ufficio postale o bancario. Nel caso di mancato pagamento, bisogna parlare con l’ente in questione.