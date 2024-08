Rimuovono l’auto della moglie, si reca in caserma e li insulta: arrestato

Durante la serata del 27 agosto u.s. i Carabinieri della Stazione di Scauri (LT) hanno tratto in arresto in flagranza, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, un 33enne, di Minturno. L’individuo, dopo essersi recato in Caserma lamentandosi del fatto che i Carabinieri avevano rimosso l’autovettura della moglie, parcata in quel Piazzale Sieci, ha profferito parole offensive nei confronti del militare di servizio alla Caserma e dei militari che hanno, a suo dire, compiuto un abuso di potere. Non contento effettuava anche delle video riprese con il proprio telefono cellulare riprendendo i militari ed i locali della Caserma. Grazie al pronto intervento di altri militari, è stato possibile scongiurare ulteriori comportamenti minatori. Tuttavia, durante l’operazione di contenimento, i militari sono stati oggetto di insulti e comportamenti poco collaborativi da parte dell’uomo che si è finanche opposto con forza e pertanto tratto in arresto. L’uomo è stato poi condotto presso la propria abitazione in regime degli AA.DD. così come disposta dall’Autorità Giudiziaria di Cassino.

L’operazione sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini e mantenere l’ordine pubblico.