Rinfrescare le pareti di casa prima della Primavera: scegli uno di questi colori, sono i trend del 2025

La primavera è sinonimo di rinascita, cosa c’è di meglio che rinfrescare e dare nuova vita alle pareti di casa scegliendo un colore di tendenza?

Al freddo e grigio inverno si sopravvive pensando ai colori della primavera, all’aria tiepida sul volto e al leggero vento che scompiglia i capelli. Per avvicinare il momento della rinascita della natura e dell’uscita dal letargo in cui si si imbatte a causa delle basse temperature si può pensare di pitturare le pareti di casa con nuance colorate ma eleganti.

Le migliori condizioni per tinteggiare le pareti di casa chiedono una temperatura non troppo bassa e poca umidità in modo tale che l’asciugatura sia rapida e si possa arieggiare bene l’ambiente domestico. Si può agire prima che la primavera arrivi ma quando i gradi iniziano già a scendere e il meteo regala belle giornate di sole.

Una volta deciso il periodo bisognerà capire quale pittura scegliere per le pareti di casa e se optare per un effetto particolare (velluto, seta, sabbiato, metallizzato…). Poi arriverà la scelta forse più ardua, quella del colore. Le nuance sono tantissime e le considerazioni da fare saranno molteplici. Bisognerà abbinare la tonalità allo stile e ai colori dell’arredo e capire qual è la parete da scegliere come punto focale dell’ambiente.

I colori di tendenza nel 2025 per tinteggiare casa

Tra i colori di tendenza nel 2025 il mocha mousse, una calda tonalità di marrone perfetta per vuole unire eleganza e comfort in modo tale da creare un’atmosfera accogliente e sofisticata. In alternativa si può optare per il verde salvia polvere, una nuance che richiama la natura, rilassante e delicata. Permetterà di avere un ambiente tranquillo in cui rigenerare mente e corpo.

Se l’obiettivo è dare freschezza e modernità agli spazi senza perdere, però, l’aspetto accogliente e familiare la tonalità perfetta è Blu Encore, simile alla carta da zucchero, delicato ma vibrante. Chi è alla ricerca di un ambiente innovativo che porti energia positiva, vivacità e intensità alla casa allora dovrà optare per il giallo Awakening, intenso e deciso. Ha una nota di calore, profondità e intensità anche il rosso rumors per un ambiente accogliente, elegante ma con personalità.

Un rosso con sfumature marroni per raccoglie in un potente abbraccio. Noi vi abbiamo presentato i colori per le pareti di casa di tendenza nel 2025. Aggiungiamo anche il viola ametista, polveroso, scuro, con sfumature malva. Rappresenta l’equilibrio perfetto tra i toni calmanti del blu e l’energia del rosso e l’ambiente risulterà elegante e vivace. Avete scelto qual è la tonalità perfetta per la vostra casa?