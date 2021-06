Rinvenuto cadavere, traffico ferroviario bloccato

Aggiornamento – ore 10:50

Il traffico è ancora fortemente rallentato, in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria.

Maggior tempo di percorrenza attuale fino a 90 minuti per i treni instradati sui percorsi alternativi da Roma a Napoli via Cassino e da Aversa a Roma via Caserta.

Maggior tempo di percorrenza attuale fino a 240 minuti per i treni direttamente coinvolti:

• R 21050 Villa Literno (4:56) – Roma Termini (7:24)

• R 21054 Napoli Centrale (5:00) – Roma Termini (7:34)

• R 5894 Benevento (5:20) – Roma Termini (8:27)

• R 21053 Roma Termini (5:31) – Napoli Centrale (8:12)

Maggior tempo di percorrenza attuale fino a 85 minuti per il treno IC 1501 Roma Termini (9:26) – Reggio Calabria Centrale (16:55) e fino a 40 minuti per il treno R 21057 Roma Termini (7:36) – Napoli Centrale (10:36).

Treni parzialmente cancellati:

• IC 701 Roma Termini (6:40) – Taranto (12:55): il treno oggi è instradato da Roma a Napoli via Cassino e non ferma a Latina, Formia e Aversa ed è limitato a Potenza Centrale (11:00).

I passeggeri in partenza da Roma e diretti a Latina, Formia e Aversa possono utilizzare i primi treni utili e anche il servizio sostitutivo con bus appositamenete predisposto a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

I passeggeri in partenza da Formia e Aversa possono utilizzare il treno R 21045 in partenza da Formia alle ore 7:52 e da Aversa alle ore 8:44 e in arrivo alle ore 9:10 a Napoli Centrale, dove trovano proseguimento con il treno IC 701.

I passeggeri da Potenza Centrale possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Taranto.

• IC 702 Taranto (13:56) – Roma Termini (20:34): origine da Potenza Centrale (15:48).

I passeggeri in partenza da Taranto, Metaponto (14:30) e Ferrandina (14:54) possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto

• ICN 1576 Siracusa (19:10) – Roma Termini (7:18): limitato a Priverno.

I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus fino a Latina dove trovano proseguimento con i primi treni utili

• R 34386 Napoli Centrale (4:13) – Roma Termini (7:29): limitato a Priverno (6:26)

• R 21056 Napoli Centrale (5:10) – Roma Termini (8:07): limitato a Formia (6:23)

• R 12726 Minturno (5:18) – Roma Termini (7:04): limitato a Priverno (5:58).

I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus fino a Roma Termini

• R 12656 Formia (6:00) – Roma Termini (7:48): cancellato tra Monte San Biagio (6:20) e Latina (7:02)

• R 12727 Roma Termini (6:36) – Minturno (8:22): origine da Monte San Biagio (7:47) e limitato a Formia (8:10)

• R 34383 Roma Termini (7:01) – Napoli Centrale (10:13): origine da Formia (8:47)

• R 12655 Roma Termini (8:06) – Formia-Gaeta (9:40): limitato a Latina (8:49)

• R 12729 Roma Termini (8:36) – Minturno (10:22): limitato a Latina (9:16)

• R 12732 Minturno (8:38) – Roma Termini (10:24): origine da Latina (9:38)



Treni cancellati:

• R 12728 Minturno (7:03) – Roma Termini (8:59)

• R 12730 Minturno (7:38) – Roma Termini (9:24)

• R 34387 Roma Termini (7:56) – Napoli Centrale (11:18)

• R 94780 Napoli Centrale (9:35) – Roma Termini (11:48)

• R 12731 Roma Termini (9:36) – Minturno (11:20)

Treni instradati tra Roma e Napoli via Cassino:

• IC 731 Roma Termini (7:40) – Palermo Centrale (19:25): il treno oggi non ferma a Latina, Formia e Aversa.



I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.



• ICN 797 Torino Porta Nuova (21:25) – Salerno (10:50)



• ICN 1980 Siracusa (21:45) – Roma Termini (9:51): il treno oggi non ferma a Formia e Latina.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili da Roma Termini a Latina a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• ICN 35219/76207/34751/35219 Torino Porta Nuova (21:55) – Salerno (11:48): il treno oggi non ferma a Latina, Formia e Aversa.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• R 21057/36027 Roma Termini (9:30) – Napoli Centrale (12:12)

Treni instradati tra Aversa e Roma via Caserta:



• IC 582 Salerno (5:28) – Roma Termini (9:41): il treno oggi non ferma a Formia e Latina.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• R 21060 Napoli Centrale (6:20) – Roma Termini (9:04)

• R 37329 Roma Termini (7:10) – Napoli Centrale (9:55)

• R 21066 Napoli Centrale (8:20) – Roma Termini (11:26)

Treni instradati tra Aversa e Roma via Cassino:

• IC 510 Salerno (6:26) – Asti (16:58): il treno oggi non ferma a Formia e Latina.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.



