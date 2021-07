Ripascimento a Fondi, Pernarella (M5S): “Pericolo per nidificazione tartarughe marine”

“Bene i lavori di ripascimento morbido che con fondi regionali sono in corso sul litorale di Fondi ma assolutamente negativo il periodo in cui si stanno svolgendo”. Lo dichiara Gaia Pernarella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e Presidente della Commissione Turismo regionale a proposito delle opere di ripascimento e ricostruzione del tratto costiero a nord e a sud del canale Sant’Anastasia. “Da qualche anno a questa parte il nostro litorale sembra essere particolarmente apprezzato dalle tartarughe della specie Caretta Caretta e a dimostrarlo ci sono non solo la nidificazione di un anno fa a Fondi, quando nacquero oltre ottanta tartarughine, un evento che i media hanno definito storico e che ha attirato l’attenzione di emittenti nazionali e internazionali verso i nostri territori, ma anche la deposizione della scorsa notte a Terracina a cui fa eco un altro tentativo di nidificazione proprio la notte scorsa e sempre a Fondi tra Capratica e Lago Lungo. Ebbene – prosegue Pernarella -, sono assolutamente consapevole della necessità dell’intervento di ripascimento in zona Sant’Anastasia ma mi chiedo: era davvero inevitabile arrivare a Luglio per la messa in opera, anche tenuto conto che il finanziamento risale al 2019? Siamo in piena estate, i turisti fortunatamente affollano le nostre spiagge, le tartarughe marine nidificano proprio in questo periodo e, nonostante tutto questo, si procede a un’operazione che con un po’ di volontà e buonsenso verosimilmente si sarebbe potuta svolgere tra Aprile e Maggio così dando un’immagine migliore del nostro territorio ai turisti che dopo quando accaduto un anno fa a Fondi, in molti casi lo hanno scelto proprio per l’attenzione e la sensibilità verso la natura e la nidificazione delle tartarughe: in questo periodo di uscita dalla pandemia non mi sembra il caso di rovinare questa bella immagine a cui tutti insieme abbiamo contribuito”.