Risate e romanticismo assicurate stasera: in tv una commedia romantica senza tempo

Scopriamo insieme che cosa possiamo vedere per rilassarci dopo una giornata lunghissima al lavoro o in casa. Le risate non mancheranno!

Dopo una dura giornata di lavoro, che sia un ufficio o in casa, tutti noi vogliamo rilassarci guardando alla televisione un bel film che ci faccia staccare con il mondo e con tutti i pensieri che abbiamo quotidianamente. Ecco che ci siamo noi a suggerirvi che cosa vedere questa sera. Vi abbiamo incuriosito?

Non ci perdiamo in troppe chiacchiere e scopriamo insieme come possiamo farlo semplicemente accedendo la tv con una commedia romantica incredibile.

Risate, romanticismo e tanto altro. Ecco cosa vedere in tv

La sera vogliamo solamente trascorrere del tempo in totale relax prima di andare nel letto e cadere nelle braccia di Morfeo. Capita spesso, però, che non sappiamo che cosa vedere sul piccolo schermo. Ma non vi dovete preoccupare perché ci siamo noi a darvi la soluzione. Il film di questa sera va in onda su La5, ovvero il canale che si trova al numero 30 del televisore.

Ma di quale parliamo e a che ora inizia? Parliamo di Lo scapolo d’oro che inizia alle 21.30 circa. Questa commedia è del 1999 ed ha una durata di 1 ora e 40 minuti di puro divertimento. Tra gli attori troviamo Chris O’Donnell, Renée Zellweger, Hal Holbrook, James Cromwell, Artie Lange, Jennifer Esposito, Mariah Carey, Brooke Shields.

Qual’è la sua trama? Jimmie Shannon è un uomo che non ama gli impegni ma la sua fidanzata di sempre, Anne, lo mette alle strette. O decide di sposarla oppure loro si lasceranno e non ci sarà modo di tornare indietro. L’uomo, completamente impacciato e molto indeciso, prova a fare una proposta di matrimonio alla sua amata.

Ma le cose non vanno per il meglio e diventa un vero e proprio disastro senza eguali. Dopo pochissimo però fa una scoperta incredibile. Ovvero, l’unico modo di ereditare 100 milioni di dollari è quello di sposarsi entro il suo trentesimo compleanno, ma quanto manca? E’ il giorno dopo! Ecco che Jimmie inizia a cercare una donna per il grande passo.

Contatta come prima cosa tutte le sue ex fidanzate e alcune sconosciute. In questo modo si da il via ad una serie di situazioni comiche e completamente surreali che fanno passare ore e minuti. Riuscirà alla fine ed esaudire il desiderio del nonno ereditando in questo modo una grande somma?

Possiamo solamente sintonizzarci su La5 per scoprirlo! Un piccola curiosità, quando è uscito il film ha generato tantissime discussioni per il tema trattato, e voi cosa ne pensate?