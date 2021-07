Nella giornata odierna, a Gaeta, i Carabinieri della locale tenenza, al termine di articolate e mirate attività investigative svolte, hanno identificato e deferito all’a.g. quattro giovani del posto, tra cui una donna, per il reato di rissa. Fatto commesso in Gaetala sera del 30 maggio u.s., allorquando tra la giovane coinvolta e due ragazzi ancora in corso di identificazione era scaturita una lite per futili motivi.