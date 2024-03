“Ritornare a vivere”, il toccante romanzo di Andrea Dradi

Casa Editrice: Stear Edizioni

Genere: Narrativa

Pagine: 133

Codice ISBN: 978-88-87747-47-8

“Ritornare a vivere” è il nuovo romanzo di Andrea Dradi, narrato in un’originale mescolanza di prima e terza persona; il protagonista dell’opera è Luca, un giovane uomo in lutto: la sua fidanzata è morta per un malore improvviso un anno prima, ed egli sta cercando di rimanere a galla. Il dolore, però, arriva a ondate, e una in particolare lo sconvolgerà: Luca è appena giunto in Thailandia per una vacanza insieme al suo più caro amico, Max, il quale cerca in ogni modo di stargli vicino e di alleviare le sue sofferenze. Una normale giornata al mare, purtroppo, si trasforma in ore d’angoscia: proprio quell’acqua turchese e quella spiaggia dalla sabbia candida ricordano a Luca la vacanza che aveva fatto con la sua fidanzata alle Maldive, qualche anno prima; quelle memorie causano al protagonista un pesante crollo psicofisico, che spinge il suo amico a chiamare un’ambulanza. Luca ha letteralmente toccato il fondo del baratro; da questo momento la guarigione è solo nelle sue mani: potrebbe restare nel suo inferno, crogiolandosi nella disperazione a abbandonandosi alla depressione, o potrebbe tentare di risalire, seppur faticosamente. Luca sceglie coraggiosamente di provare a salvarsi: Andrea Dradi ci racconta dei tentativi di rinascita di un uomo giunto a un bivio cruciale, il quale affronta un difficile cammino per riprendere in mano la sua vita. Non sarà semplice, perché il dolore lo coglierà quando meno se l’aspetta, perfino mentre assapora di nuovo dei piccoli momenti di felicità; al suo fianco ci sarà sempre Max: questo romanzo, oltre ad essere il toccante racconto di una vita che torna a rifiorire dopo un duro inverno, è anche la storia di una grande amicizia, di quelle che fanno davvero la differenza. L’autore si concentra attentamente sull’espressione dei sentimenti dei due uomini, caratterizzandoli con estrema sensibilità; non si può non pensare che vi sia un fondo autobiografico nella vicenda, considerando il livello di profondità con cui si delineano le figure di Luca e Max. “Ritornare a vivere” è un romanzo adatto a chi cerca una storia delicata e introspettiva; l’autore emoziona e sorprende, offrendo un importante messaggio ai lettori: non importa quante nuvole oscurino il cielo della vita, il sole continuerà a brillare sempre, anche nei giorni di tempesta. Luca imparerà questa lezione e si abbandonerà al flusso dell’esistenza, e forte di questa consapevolezza darà un significato al dolore che ha provato e incomincerà lentamente a guarire, riappropriandosi infine della gioia di vivere.

