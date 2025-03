Rivoluzione Ryanair, cerchiate questa data sul calendario: cambiano per sempre i viaggi

Cambiano per sempre i viaggi, arriva una rivoluzione vera e propria per Ryanair andiamo a cerchiare subito questa data sul calendario.

La scelta sarà effettiva a breve, cambiando per sempre quelli che sono i numeri legati attorno alla compagnia aerea low-cost.

Come sempre la compagnia aerea propone dei prezzi estremamente convenienti, ma qualcosa sembra che stia cambiando col pubblico che spera di avere ulteriori aspetti di vantaggio. Difficile però dire se questa scelta lo sia realmente visto che più volte sono arrivate anche delle polemiche in merito.

Oggi vogliamo segnalarvi una data che merita di essere cerchiata sul calendario perché è legata a una rivoluzione estremamente importante che porta a un cambiamento dal punto di vista proprio dei viaggi. Una novità che interesserà un panorama piuttosto ampio e che ci invita a riflettere.

Andiamo dunque a leggere cosa ha cambiato la compagnia aerea low cost consapevoli che i suoi addetti lavorino ogni giorno per cercare di regalare maggiori convenienze al loro pubblico.

Ryanair arriva la rivoluzione per chi viaggia

Ryanair si rende portatrice di una rivoluzione che diventa ancora una volta la prima del mondo dei viaggi. La data da segnare sul calendario è quella del 3 novembre, un momento davvero importante per un cambiamento che renderà i viaggi decisamente più digitali. Inizialmente questa novità era legata al mese di maggio, ma si è deciso di slittare per dare anche ai viaggiatori il tempo di informarsi su quelle che sono delle nuove restrizioni.

I passeggeri non dovranno più stampare una carta d’imbarco fisica, ma basterà utilizzare quella digitale da generare direttamente con l’applicazione myRyanair durante il chek-in. Un cambiamento che renderà l’esperienza di viaggio più rapida e smart in un mondo totalmente improntato verso la digitalizzazione in ogni cambo.

Il Chief Marketing Officer della Ryanair, Dara Brady, ha parlato a Il Sole 24 Ore specificando: “Questo passaggio a carte d’imbarco completamente elettroniche ci permetterà di andare a offrire un’esperienza di viaggio migliorata e semplificata grazie all’utilizzo di un’applicazione durante il nostro operativo invernale meno intenso”.

Inoltre questa app ci permetterà anche di ricevere dal Centro operativo di Ryanair anche gli aggiornamenti in tempo reale a portata di smartphone. Il tutto dovrebbe rendere ancora più semplice e facile da gestire il nostro viaggio con meno complicazioni dal punto di vista anche degli aspetti pratici che finiscono per essere le cose più noiose all’interno del nostro viaggio.