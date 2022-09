Roby Tour 2022, tappa 0: Gaeta-Civitavecchia-Barcellona

Sabato 3 – domenica 4 settembre 2022

Da Gaeta a Civitavecchia -> Barcellona, via nave

La partenza del Roby Tour 2022 è prevista per sabato 3 settembre 2022 da Gaeta, intorno alle ore 17 da Piazza XIX Maggio (sotto il Comune di Gaeta), e ha come prima tappa il porto di Civitavecchia, dove i 66 partecipanti (a bordo di 46 moto), provenienti da tutto il Golfo di Gaeta e oltre, si imbarcheranno su un traghetto alla volta di Barcellona.

La partenza della nave Grimaldi Lines è prevista per le ore 23.59: 21 ore e 30 minuti di viaggio per arrivare in Spagna e dare il via al tour.

GUARDA LA DIRETTA DELLA PARTENZA: https://www.facebook.com/gazzettinodelgolfo e https://www.facebook.com/roby.tour/

Il Roby Tour 2022 torna in Europa: Spagna e Portogallo. TUTTE LE INFO DELLA 17ESIMA EDIZIONE

DOMENICA 2 OTTOBRE 2022 IL MOTORADUNO DELL’ANNO. Appuntamento a Formia, al Centro Commerciale Itaca.