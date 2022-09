Roby Tour 2022, tappa 3: León-Santiago di Compostela

Mercoledì 7 settembre 2022, tappa 3

335 km, da León a Santiago di Compostela

Si lascia León direzione Santiago de Compostela, nella provincia spagnola della Galizia, città meta dei pellegrini di tutto il mondo, già arrivo di tappa del Roby Tour nel 2010.

Una tappa tra le più caratteristiche: si sale, fino a 1800 metri, e si scende tra boschi e passi di montagna in paesaggi inaspettati che sapranno emozionare, per poi avvicinarsi all’Oceano Atlantico e a Santiago, Giacomo il Maggiore, apostolo di Gesù. Le spoglie mortali dell’apostolo sono conservate nella maestosa cattedrale e tappa finale del cammino di Santiago di Compostela, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1985. Le spoglie dell’apostolo e martire del Cristianesimo (morto e sepolto a Gerusalemme), secondo la leggenda, sarebbero giunte miracolosamente via mare in Spagna.

