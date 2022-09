Roby Tour 2022, tappa 4: Santiago di Compostela-Porto

By

Giovedì 8 settembre 2022, tappa 4

350 km, da Santiago di Compostela a Porto

Dopo aver percorso già 1258 chilometri, si lascia Santiago de Compostela, direzione Porto, la seconda città, per importanza, del Portogallo.

Chi pensava che il Portogallo fosse una terra piatta? Non è così, soprattutto nel percorso only for bikers pensato da Roby.

Tra i punti d’interesse lungo il percorso São Bento do Cando, un importante santuario e centro di pellegrinaggio dedicato a São Bento, il Castelo de Lindoso, castello medievale con pareti in muratura di pietra, accessibile da porte aperte da ponte levatoio, e Terras do Bouro, nel “Parque Nacional da Peneda-Gerês”. Nei dintorni, i laghi formati dalle dighe (barragem) di Caniçada e di Vilarinho das Furnas sono luoghi di grande bellezza.

L’arrivo, infine, a Porto o Oporto (la “O” era originariamente l’articolo determinativo che stava per “il”porto) definita anche ‘la capitale del Nord’, in contrapposizione con la più centrale Lisbona.

Da non perdere La Ribeira, il quartiere più pittoresco di Porto, con il suo susseguirsi di stradine scoscese, saliscendi e case decorate dai tipici azulejos. Da vedere anche il Ponte Dom Luis I, icona e simbolo della città di Porto, una costruzione in ferro che collega le due sponde del fiume Douro in corrispondenza del quartiere della Ribeira, realizzato nel 1881 dall’ingegnere Theophile Seyrig, vicino collaboratore di Gustave Eiffel.

Dalla piazza della Cattedrale, esempio di architettura romanica, si ha un panorama meraviglioso di Porto, del fiume Douro e della zona delle cantine. Meta estremamente turistica è la Libreria Lello e Irmao, ritenuta una delle più belle al mondo. E’ legata alla saga di Harry Potter: pare che sia le scale della scuola di Hogwarts che la libreria in Diagon Alley siano stati ispirati da questo luogo.

Siamo nella zona enologicamente più importante del Portogallo, dove si producono vini carichi di colore, di sapore rotondo e di aroma spiccato. Lungo la Avenida de Diogo Leite, situata sulla sponda opposta del fiume Douro, si trovano le cantine di tutti i produttori del famoso vino Porto, esportato in tutto il mondo, classificati Patrimonio Mondiale. Da non perdere la ‘francesina’ (un sandwich farcito), una delle specialità di Porto, e il pesce fresco o i bolinhos (palline) di baccalà.

