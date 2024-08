Roby Tour 2024 in Turchia, tappa 10: Istanbul – Larissa

Dopo due giorni di intensa esplorazione a Istanbul, i mototuristi del Roby Tour 2024 si preparano a riprendere la strada verso casa. Il 14 settembre, il gruppo partirà dalla vibrante metropoli turca con una nuova destinazione all’orizzonte: Larissa, in Grecia. Questa tappa, lunga 749 chilometri, segna l’inizio del ritorno verso l’Italia.

La giornata si prospetta senza soste intermedie, con il gruppo che attraverserà il confine turco al Border Line Bridge, lasciando alle spalle l’affascinante Istanbul per addentrarsi nuovamente nelle strade greche. Dopo ore di guida tra paesaggi che mescolano storia e natura, i motociclisti arriveranno a Larissa, una delle città più antiche e culturalmente ricche della Grecia.

Di ritorno in Italia, passando per la Grecia

Larissa

Larissa, situata nel cuore della regione della Tessaglia, accoglierà i mototuristi per una notte di riposo. Con una popolazione di circa 150.000 abitanti, Larissa non è solo un importante centro economico, ma anche un luogo che racchiude millenni di storia. Le sue origini risalgono all’era neolitica, e la città ha svolto un ruolo cruciale durante l’antichità classica, governata dalla potente famiglia degli Aleuadi.

Durante il periodo ellenistico e romano, Larissa divenne un centro di commercio e cultura. Nei secoli successivi, passò sotto il controllo di vari imperi, inclusi Bizantini, Franchi e Ottomani, che lasciarono segni indelebili nel suo patrimonio architettonico e culturale.

Arrivati a Larissa, i viaggiatori avranno l’opportunità di esplorare alcune delle sue principali attrazioni storiche. Tra queste, il Teatro Antico di Larissa, risalente al III secolo a.C., rappresenta una testimonianza della vivace vita culturale dell’antica Tessaglia. Il Museo Archeologico di Larissa offre invece una vasta collezione di reperti che coprono diverse epoche, fornendo un’immersione profonda nella storia della regione.

Un’altra tappa imperdibile è la Fortezza di Larissa (Kastro), situata su una collina che domina la città. La fortezza, con le sue origini bizantine e le successive modifiche ottomane, offre una vista mozzafiato sulla città e sui monti circostanti. La Chiesa di San Achillios, dedicata al patrono della città, rappresenta un esempio notevole di architettura bizantina ed è un luogo di grande importanza religiosa e storica.

Larissa è un centro culturale e commerciale vivace, con una scena artistica e musicale attiva. La città ospita numerosi festival e eventi culturali durante tutto l’anno, e vanta una ricca tradizione culinaria, con specialità regionali come il Kleftiko (agnello cotto lentamente con erbe), la Batzina (torta salata con zucchine e feta), lo Spetsofai (stufato di salsiccia e peperoni), e l’Hortopita (torta salata con erbe selvatiche e formaggio). Tra i dolci, spicca il Galaktoboureko (torta di pasta fillo con crema di semolino).

I caffè, i ristoranti e i bar di Larissa sono molto popolari sia tra i residenti che tra i visitatori. La città è conosciuta per i suoi ampi spazi verdi, come il parco di Alcazar, che offre un rifugio tranquillo nel cuore della città.

Dopo una lunga giornata di viaggio, i motociclisti alloggeranno al Grecotel Larissa Imperial. Qui, potranno riposarsi e godere dell’ospitalità locale, ricaricando le energie in vista della tappa finale del loro viaggio, che li porterà il giorno successivo al porto di Igoumenitsa, da dove partiranno per fare ritorno in Italia.