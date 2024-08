Roby Tour 2024 in Turchia, tappa 11: Larissa – Igoumenitsa

Il Roby Tour 2024 volge al termine con la sua undicesima e ultima tappa, prima del ritorno in Italia, che vedrà i mototuristi spostarsi da Larissa a Igoumenitsa il 15 settembre. Un tragitto di 381 km, che porterà i motociclisti dall’entroterra greco fino all’Igoumenitsa Ferry Port, dove si imbarcheranno per fare ritorno in Italia. Ma prima di giungere all’imbarco, il gruppo farà una sosta speciale in uno dei luoghi più straordinari della Grecia: le Meteore

Le Meteore: un’ultima sosta da sogno

Le Meteore, situate nella regione della Tessaglia, sono una delle meraviglie naturali e culturali più spettacolari del mondo. Il nome “Meteora” significa “sospeso in aria,” un’espressione che descrive perfettamente i maestosi pilastri di roccia su cui sono costruiti i monasteri ortodossi, risalenti al XIV secolo. Questi monasteri, dichiarati patrimonio mondiale dell’UNESCO, sono come sospesi tra il cielo e la terra, offrendo ai visitatori un’esperienza visiva e spirituale unica.

Da punto panoramico del viewpoint di Meteora, si può godere di una vista mozzafiato sui monasteri che si ergono in cima alle imponenti formazioni rocciose, circondati da un paesaggio di valli e colline verdeggianti. Il viewpoint offre una vista a 360 gradi sui monasteri e sulle formazioni rocciose, con la possibilità di vedere contemporaneamente più monasteri.

I monasteri visibili dal viewpoint includono la Grande Meteora, il più grande e famoso monastero, il Monastero di Varlaam, che offre una vista spettacolare dall’alto, e il pittoresco Monastero di Roussanou, situato su una roccia più bassa che si integra perfettamente con il paesaggio circostante.

I monasteri sono ancora in uso e visitabili, offrendo ai mototuristi un’occasione unica per esplorare la vita monastica ortodossa. Il silenzio e la serenità del luogo, combinati con la maestosità della natura, creano un’atmosfera di profonda contemplazione e pace, un momento perfetto per riflettere su tutto il viaggio appena trascorso.

Verso l’imbarco a Igoumenitsa e il rientro in Italia

Dopo aver ammirato quella che sarà di fatto l’ultima attrazione del Roby Tour 2024, sarà tempo per i motociclisti di rimettersi in sella e dirigersi verso il porto di Igoumenitsa. Da qui, s’imbarcheranno in serata per raggiungere Brindisi, da cui il mattino seguente faranno ritorno verso casa.

Il Roby Tour 2024 si conclude così, con un ritorno trionfale dopo un’avventura indimenticabile tra le meraviglie della Turchia e della Grecia. Un viaggio che non solo ha esplorato luoghi di straordinaria bellezza, ma che ha anche creato ricordi indelebili per tutti i partecipanti.

Il prossimo appuntamento è previsto per DOMENICA 6 OTTOBRE 2024 per la ventesima edizione del motoraduno italiano. L’appuntamento è a Formia, al Centro Commerciale Itaca, alle ore 9.30.