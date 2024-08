Roby Tour 2024 in Turchia, tappa 4: Ürgüp – Sivas

Il Roby Tour si prepara a un’emozionante nuova avventura con la sua quarta tappa, venerdì 6 settembre 2024, che condurrà i partecipanti da Ürgüp a Sivas. Sebbene questa tappa sia la più breve del tour, con una distanza di 293 km, promette un giorno ricco di meraviglie e scoperte uniche. Gli amanti delle moto e i semplici spettatori troveranno in questa tappa un’opportunità per immergersi nella bellezza straordinaria della Cappadocia e scoprire alcuni dei suoi angoli più suggestivi.

Alla scoperta della Cappadocia

L’Alba in Mongolfiera

Il giorno inizia presto per i partecipanti al Roby Tour, con l’incredibile opportunità di vivere uno dei momenti più magici della Cappadocia: un volo in mongolfiera. L’esperienza inizia prima dell’alba, quando i motociclisti saranno trasportati ai punti di decollo situati nelle vicinanze di Ürgüp. Il primo sole del mattino colora di oro le formazioni rocciose e i famosi “Camini delle Fate”, offrendo una vista aerea mozzafiato su questo paesaggio unico al mondo.

Durante l’ora di volo, i passeggeri saranno guidati da esperti piloti che permetteranno loro di ammirare pinnacoli rocciosi, creste e antiche chiese rupestri, tutte scolpite dall’erosione millenaria. Ogni scatto sarà un ricordo indelebile di un panorama che sembra uscito da un sogno. Al termine del volo, la tradizione prevede un brindisi con champagne o succo di frutta, accompagnato da un certificato commemorativo che celebra questa avventura straordinaria.

Esplorazione di Uçhisar e Dintorni

Dopo la magia dell’alba, la giornata prosegue con la scoperta delle meraviglie terrestri della Cappadocia. Il primo punto d’interesse è il Castello di Uçhisar, la formazione rocciosa più alta della regione. Questo castello naturale, scavato nella roccia vulcanica, offre una vista panoramica senza pari. Dall’alto, i visitatori possono ammirare il vasto panorama che si estende fino ai vulcani di Monte Erciyes e Monte Hasan, che hanno contribuito alla formazione del paesaggio circostante.

Dopo Uçhisar, la tappa successiva è la famosa Valle dell’Amore (Aşk Vadisi). Questo luogo iconico è noto per le sue formazioni rocciose straordinarie chiamate “Camini delle Fate”, alte colonne di roccia che sembrano toccare il cielo. Questi camini, modellati dall’erosione nel corso di millenni, presentano forme che possono evocare figure umane o falliche, contribuendo al fascino e al mistero della valle.

Un’altra tappa fondamentale è il Museo all’Aperto di Zelve, un sito storico di grande rilevanza. Questo complesso di grotte, chiese e abitazioni scolpite nella roccia, abitato fino al 1952, offre uno spaccato affascinante della vita e della cultura antica della Cappadocia. Le chiese rupestri di Zelve, decorate con affreschi semplici ma espressivi, e le abitazioni trogloditiche testimoniano l’ingegno e la capacità di adattamento degli abitanti passati. Le formazioni rocciose, che variano dal rosso al bianco a seconda della luce e delle condizioni atmosferiche, aggiungono una dimensione ulteriore alla visita.

Arrivo a Sivas

Concludendo la giornata di esplorazioni, i partecipanti si dirigeranno verso Sivas, una città con una ricca storia e cultura che li accoglierà calorosamente. La serata si svolgerà presso il The Green Park Hotel di Sivas, dove i motociclisti avranno l’opportunità di rilassarsi e riflettere sulle meraviglie scoperte durante il giorno. Questo riposo sarà fondamentale per prepararsi alla prossima tappa del tour, mantenendo vivo lo spirito d’avventura e la curiosità per le bellezze turche che ancora devono essere esplorate.