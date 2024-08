Roby Tour 2024 in Turchia, tappa 7: Adana – Antalya

La settima tappa del Roby Tour 2024 partirà da Adana, il 9 settembre, per arrivare ad Antalya, lungo un percorso di 547 km, inaugurando una serie di tappe costiere che promettono panorami mozzafiato e scoperte storiche.

Da Mamure ad Aspendos

Dopo aver percorso i primi 289 km, il gruppo avvisterà il Castello di Mamure che, con il suo Hamam a Anamur, è una delle attrazioni più affascinanti della provincia di Mersin. Il Castello di Mamure, situato lungo la costa mediterranea, è un’imponente fortezza che si erge a circa 7 km a ovest di Anamur. La struttura, con radici nel periodo romano, è principalmente di epoca medievale e ottomana. Le sue mura fortificate, torri e bastioni offrono una vista spettacolare sulla costa e sul mare circostante. Questo castello ha avuto un ruolo cruciale nelle difese regionali durante i periodi bizantino, selgiuchide e ottomano, ed è oggi una meta imperdibile per chi ama la storia e le viste panoramiche.

All’interno del castello si trova l’Hamam di Mamure, un antico bagno turco ottomano che riflette le tradizioni e le pratiche di igiene pubblica dell’epoca. Ben conservato, l’hamam presenta le tipiche aree di un bagno turco: il caldarium (sala calda), il frigidarium (sala fredda) e le stanze per il bagno e il massaggio. Sebbene non più in uso, questo hamam rappresenta un’importante testimonianza dell’architettura e della cultura ottomana.

Superata Anamur il percorso proseguirà verso Aspendos, famoso per il suo Teatro Romano: situato vicino a Serik nella provincia di Antalya, è uno dei teatri romani meglio conservati al mondo. Costruito tra il 155 e il 160 d.C. durante il regno dell’imperatore Marco Aurelio, il teatro poteva ospitare fino a 15.000 spettatori. Progettato dall’architetto Zeno, il teatro è celebre per la sua eccellente acustica, che permette di sentire chiaramente anche i sussurri sul palcoscenico. La struttura include una cavea a semicerchio, un’orchestra semicircolare e una scena decorata con colonne e nicchie. Oggi, grazie ai restauri recenti, il teatro continua a ospitare eventi culturali e spettacoli, rendendolo una tappa affascinante per tutti i visitatori.

Al termine della giornata di esplorazioni storiche e panoramiche, il gruppo del Roby Tour si dirigerà verso Antalya, dove troverà ristoro e relax presso il Latanya Palm Hotel.