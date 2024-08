Roby Tour 2024 in Turchia, tappa 8: Antalya – Kuşadası

Il 10 settembre, il Roby Tour 2024 affronta la sua ottava tappa, un lungo e affascinante percorso di 606 km da Antalya a Kuşadası. Un percorso caratterizzato da paesaggi costieri mozzafiato e punti panoramici, dove scattare meravigliose foto ricordo, come il Kas Photo Spot. Meravigliosi saranno anche gli scenari una volta giunti a Kuşadası, con le sue bellissime spiagge e l’antico fascino della vicina Efeso.

Kas Photo Spot

Prima di raggiungere Kuşadası, il gruppo farà una sosta imperdibile al Kas Photo Spot, situato a pochi chilometri dal centro di Kaş, nella provincia di Antalya. Questo punto panoramico è considerato una delle gemme più affascinanti della costa turca, noto per le sue vedute panoramiche spettacolari e le opportunità fotografiche uniche.

Il Kas Photo Spot offre una vista mozzafiato sul mare Mediterraneo e sulle isole circostanti. I visitatori possono ammirare il blu cristallino delle acque, le scogliere rocciose e il paesaggio naturale, creando uno sfondo ideale per fotografie straordinarie. Circondato da vegetazione mediterranea e imponenti scogliere, il Kas Photo Spot arricchisce le fotografie con texture e contrasti unici. La luce naturale trasforma il cielo in una tavolozza di colori vivaci, offrendo uno spettacolo visivo imperdibile. Facile da raggiungere dal centro di Kaş, il punto panoramico è ben segnalato e accessibile. Nelle vicinanze, i visitatori possono trovare caffè e ristoranti dove rilassarsi e godere della vista panoramica.

Kuşadası

Dopo aver esplorato le meraviglie del Kas Photo Spot, il gruppo del Roby Tour proseguirà verso Kuşadası, dove si fermerà per due notti. Kuşadası è una vivace città costiera situata sulla costa occidentale della Turchia, nella provincia di Aydın. Famosa per le sue spiagge sabbiose, il clima mediterraneo e l’atmosfera accogliente, Kuşadası è una delle principali destinazioni turistiche della regione.

Le spiagge di Kuşadası, come Ladies Beach e Long Beach, sono ideali per prendere il sole, nuotare e praticare sport acquatici. Le acque cristalline e le ampie distese di sabbia attraggono visitatori da tutto il mondo. Il moderno porto turistico di Kuşadası è un vivace centro di attività con negozi, ristoranti e caffè. È anche un punto di partenza per escursioni in barca e crociere lungo la costa turca. Il centro di Kuşadası è ricco di mercati, bazar e ristoranti che offrono prodotti locali e specialità culinarie turche. Situato su una piccola isola di fronte alla città, vi è anche il Castello di Kuşadası che offre una vista panoramica sul mare e sulla città. Fu costruito dai genovesi nel 14° secolo e ha una storia affascinante legata alla difesa della costa.

Efeso

Durante il soggiorno a Kuşadası, i partecipanti del Roby Tour avranno l’opportunità di visitare la vicina Efeso, uno dei siti archeologici più importanti e meglio conservati della Turchia. Situata a pochi chilometri a est di Kuşadası, l’antica città di Efeso era un centro commerciale e culturale dell’Asia Minore.

Efeso fu fondata nel periodo ellenistico (3° secolo a.C.) e divenne un importante centro commerciale e culturale sotto l’Impero Romano. La città si sviluppò ulteriormente grazie alla sua posizione strategica vicino al fiume Cayster e al mare Egeo, che facilitava il commercio e la navigazione. Dopo un periodo di grande prosperità, Efeso iniziò a declinare nel tardo impero romano e nei secoli successivi. I motivi includono cambiamenti nelle rotte commerciali, terremoti e l’interramento dei porti.

Tra le principali attrazioni da segnalare vi sono:

Teatro Romano: Costruito nel I secolo d.C., il Teatro Romano di Efeso è uno dei meglio conservati dell’antichità. Con una capacità di circa 25.000 spettatori, è noto per la sua eccellente acustica. Oggi, il teatro viene ancora utilizzato per eventi culturali e spettacoli.

Costruito nel I secolo d.C., il Teatro Romano di Efeso è uno dei meglio conservati dell’antichità. Con una capacità di circa 25.000 spettatori, è noto per la sua eccellente acustica. Oggi, il teatro viene ancora utilizzato per eventi culturali e spettacoli. Tempio di Artemide: Anche se solo pochi resti sono rimasti, il Tempio di Artemide era una delle Sette Meraviglie del Mondo Antico. Dedito alla dea Artemide, era un importante centro di culto e pellegrinaggio. Le rovine attuali offrono una visione della grandezza originale del tempio.

Anche se solo pochi resti sono rimasti, il Tempio di Artemide era una delle Sette Meraviglie del Mondo Antico. Dedito alla dea Artemide, era un importante centro di culto e pellegrinaggio. Le rovine attuali offrono una visione della grandezza originale del tempio. Biblioteca di Celso: Questo magnifico edificio fu costruito nel II secolo d.C. ed era una delle biblioteche più grandi dell’antichità. La sua facciata monumentale, decorata con colonne e sculture, è ancora ben conservata e rappresenta un capolavoro dell’architettura romana.

Questo magnifico edificio fu costruito nel II secolo d.C. ed era una delle biblioteche più grandi dell’antichità. La sua facciata monumentale, decorata con colonne e sculture, è ancora ben conservata e rappresenta un capolavoro dell’architettura romana. Cureti Street: Questa strada principale di Efeso è pavimentata con lastre di marmo e fiancheggiata da importanti edifici pubblici e commerciali. I resti includono templi, negozi e monumenti che testimoniano l’importanza della vita urbana nella città.

Questa strada principale di Efeso è pavimentata con lastre di marmo e fiancheggiata da importanti edifici pubblici e commerciali. I resti includono templi, negozi e monumenti che testimoniano l’importanza della vita urbana nella città. Tempio di Adriano: Situato all’angolo di Cureti Street, questo tempio dedicato all’Imperatore Adriano presenta una facciata decorata con intricati rilievi e colonne. È un esempio eccellente dell’architettura romana e del culto imperiale.

Situato all’angolo di Cureti Street, questo tempio dedicato all’Imperatore Adriano presenta una facciata decorata con intricati rilievi e colonne. È un esempio eccellente dell’architettura romana e del culto imperiale. Casa di Maria: Secondo la tradizione cristiana, la casa dove Maria, madre di Gesù, visse gli ultimi anni della sua vita si trova nelle vicinanze di Efeso. La casa è oggi un luogo di pellegrinaggio per i cristiani.

Come detto in precedenza, in questi due giorni il gruppo del mototour si fermerà a Kuşadası, alloggiando presso l’hotel Elite World Kusadasi. Una tappa utile per riposare e accumulare l’energia necessaria, in vista dell’importante tappa di Istanbul.