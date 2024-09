Robytour 2024, il 6 ottobre c’è la ventesima edizione

“È la nostra festa, è qualcosa che puoi raccontare a chi non c’era ma viverla è un’altra cosa”. Così Giuseppe Tartaglia, per tutti Roby della Pizzeria Rustica di Gaeta, annuncia per Domenica 6 Ottobre al Centro Commerciale Itaca di Formia la ventesima edizione del motoraduno spontaneo che da due decadi riunisce i motociclisti d’Italia per una giornata dedicata alle due ruote e alla voglia di stare assieme. “Stiamo crescendo – scherza Roby che da pochi giorni è rientrato dalla Turchia insieme ad altri 54motociclisti, 80 partecipanti -, ma manteniamo la formula nota a chi già partecipa da anni: nessuna iscrizione, ci vediamo al Centro Itaca dalla 9:30 del mattino, cantiamo, balliamo, stiamo assieme e poi, per chi vuole, partendo a scaglioni per creare meno disagi possibili al traffico stradale, c’è la passeggiata in moto attraverso lo splendido Parco Nazionale d’Abruzzo secondo il nostro consolidato itinerario: superato San Donato Val di Comino, Forca d’Acero e Opi, si prosegue per Pescasseroli, Bisegna, Ortona dei Marsi, Cocullo, Anversa degli Abruzzi, Villalago, Scanno, Passo Godi. Infine dirigendosi a Villetta Barrea dove ognuno prende la strada di casa. Piena libertà per ognuno di fermarsi dove desidera e – esorta Roby -, tanta prudenza perché la cosa più importante è tornare tutti a casa la sera: chi vuole correre è più giusto che se ne vada in pista”. Ci sarà anche una sorpresa: “Per festeggiare questi venti anni ho pensato a un piccolo regalo per i primi mille che arriveranno domenica mattina ma non voglio svelare troppo, solo ringraziare tutti coloro che ci saranno e in particolare la mia famiglia e poi la fondamentale collaborazione di TecArt studio grafico di Gaeta che ogni anno ci regala tanto in termini di impegno e passione”. E in caso di maltempo? “Per chi deciderà di esserci – sorride Roby -, è importante avere un abbigliamento adeguato a ogni situazione: siamo motociclisti, non possessori di moto”.