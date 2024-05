Rocciatori in difficoltà, salvati dai Vigili del Fuoco

Poco prima delle 17 di oggi Domenica 5 maggio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel Comune di Gaeta a seguito richiesta giunta dall’autorità marittima riguardo un soccorso a delle persone.

Sul posto a Monte Orlando in località “Montagna Spaccata”, la squadra territoriale vvf di Gaeta, constatava la presenza di tre rocciatori in difficoltà su una falesia.

La Sala operativa attivava anche gli specialisti del nucleo nautico di marittima vvf e, dal reparto volo vvf di Ciampino l’elicottero drago 159.

Poco dopo, il personale specialista nautico vf intervenuto con battello pneumatico da mare, riusciva mediante opportune manovre di avvicinamento alla falesia a completare il soccorso ed a recuperare i tre rocciatori in difficolta che, venivano portati a terra con l’imbarcazione VVF e affiliati al 118 in via precauzionale.

Sul posto, durante le fasi di recupero, una motovedetta della Capitaneria di Porto.