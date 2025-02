Rocco Schiavone, grande ritorno in tv: ma dov’è stata girata l’iconica serie?

Una delle serie TV più amate è Rocco Schiavone, arrivata alla sua sesta stagione: ecco dove sono state girate le puntate.

Tra le serie televisive di punta in casa Rai è quella che vede come protagonista Marco Giallini nei panni del poliziotto borderline Rocco Schiavone, in onda sul secondo canale dal 2016. Quest’anno la fiction, tratta dai romanzi di Antonio Manzini editi da Sellerio, è arrivata alla sesta stagione ed è composta da quattro episodi trasmessi per quattro serate.

Nonostante il carattere scontroso, irascibile e burbero del vicequestore, il pubblico ha empatizzato con Schiavone, sempre schivo e insofferente alle regole. Giallini ha sempre speso bellissime parole in merito al ruolo che gli è stato affidato quasi dieci anni fa, sottolineando che è molto affezionato al personaggio e per lui è stato un sogno vestire i panni di un personaggio così complesso e articolato come Rocco. Le riprese della sesta stagione si sono svolte tra marzo e aprile 2024 e gli episodi sono stati girati in più location, per questo si è parlato di stagione piuttosto movimentata.

Rocco Schiavone 6, le location della serie TV: tutti i luoghi delle riprese

Le riprese della sesta stagione di Rocco Schiavone si sono svolte in un mese, quando il cast e la troupe si sono ritrovati sul set durante la primavera scorsa. Dal punto di vista delle location, come ha specificato il regista Simone Spada, è stata piuttosto movimentata, visto che si sono spostati continuamente da una parte all’altra.

Le riprese si sono concentrate principalmente in Valle d’Aosta, ma poi si sono spostate anche in altre zone: nel Lazio e vicino Torino, su tutte, ma poi il set si è trasferito anche in Argentina, dove Schiavone è partito per andare a cercare l’amico Sebastiano che l’ha tradito. Proprio questi tre posti sono al centro dei quattro episodi della serie televisiva. Entrando nel dettaglio, nelle varie stagioni i luoghi che ricorrono maggiormente sono Piazza Chanoux, posto storico nel centro di Aosta. Sotto il porticato della piazza c’è il famoso Caffè Nazionale che è frequentato dal vicequestore.

Per quanto riguarda il commissariato, questo è stato costruito nella zona dimessa dell’ex acciaieria di Cogne, nella parte più a sud di Aosta. Rimanendo sempre nel capoluogo della Valle d’Aosta, ormai il pubblico sa bene che tra le location simbolo della serie televisiva si sono il chiostro di Sant’Orso e il teatro Romano. Parliamo di posti simbolici della regione, e vengono visti da Schiavone dalla sua casa.

Rocco Schiavone, gli altri luoghi della serie TV

Durante il sesto capitolo della serie TV di Rai 2, il pubblico ha ritrovato alcuni posti che si sono visti nella prima stagione. Per la precisione, il set si è stabilito per qualche giorno a Ivrea, un comune in provincia di Torino, famoso in particolare per il Carnevale. Le scene girate nella città sono state girate nell’aprile 2024. I luoghi delle riprese, nello specifico, sono la gioielleria in piazza Ferruccio, l’Ivrea Canoa Club, Palazzo Olivetti via Jervis e la Scuola elementare di Ivrea.