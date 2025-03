Rocco Schiavone, le anticipazioni di stasera: guai per la squadra, nuove preoccupazioni e una vecchia fiamma

Guai per la squadra, nuove preoccupazioni e una vecchia fiamma in arrivo: le anticipazioni della terza puntata di Rocco Schiavone.

La sesta stagione della serie televisiva poliziesca di Rai 2, in onda ogni settimana nel prime time di mercoledì, è partita col botto, ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti. Basti pensare che il secondo appuntamento ha toccato il 10,3% di share, superando persino la rete ammiraglia dell’azienda. Dati che confermano quanto la produzione sia una delle migliori in casa RAI.

Esattamente come le precedenti cinque stagioni, anche il sesto capitolo di Rocco Schiavone è una co-produzione tra RAI Fiction e Cross Productions e vede come protagonista Marco Giallini, nei panni del vicequestore di Aosta nato dal romanzo di Antonio Manzini. La terza puntata andrà in onda stasera, mercoledì 5 marzo 2025, alle 21:30, e le anticipazioni rivelano che la squadra si troverà nei guai, ma non mancheranno preoccupazioni e ci sarà l’arrivo di una vecchia fiamma a scuotere gli equilibri.

Rocco Schiavone, anticipazioni terza puntata: tra indagini e vita privata

Questa sera andrà in onda il terzo appuntamento con la serie televisiva con protagonista Marco Giallini. In tutto, le puntate dell sesto capitolo della serie sono quattro, ciascuna della durata di 100 minuti circa. Rai Due ne manda in onda una a settimana, questo vuol dire che quella di oggi è la penultima puntata e la prossima sarà il gran finale.

Gli spoiler della terza puntata della fiction rivelano che Italo sarà costretto ad affrontare le conseguenze delle sue azioni e, di conseguenza, causerà un duro colpo per tutta la sua squadra. Vista la situazione, Schiavone inciterà i suoi a mantenere un profilo basso e concentrarsi solo sulle indagini dell’omicidio di Mirko Sensini.

La squadra di Schiavone vaglierà alcune piste e riusciranno a individuare tre profili sospetti all’interno della chat dei pedofili della zona ma non riusciranno a conoscere qual è la vera identità che rimarrà ancora avvolta nel mistero. Le anticipazioni della terza puntata raccontano anche che la relazione tra Rocco e la giornalista Sandra Buccellato non decollerà a causa dell’arrivo di una vecchia fiamma del vicequestore.

Per sfuggire ai tormenti che lo attanagliano, Rocco decide di rifugiarsi nel lavoro così da non pensarci. Una chiamata di Brizio gli rivela che ci sarà un nuovo problema da risolvere, ovvero gli racconterà che Furio è pronto a partire per il Sud America per cercare Sebastiano. Grazie al costante lavoro di squadra, i colpevoli dell’omicidio Sensibi inizieranno ad avere un volto.

Le puntate di Rocco Schiavone vanno in onda su Rai Due ogni settimana, ma è possibile anche vederle in streaming sulla piattaforma RaiPlay e sull’app per smart tv, smartphone e tablet. Il servizio è gratuito e permette agli utenti registrati di poter vedere gli episodi già trasmessi.