Roma, c’è il sostituto di Hermoso: i Friedkin pagano 10 milioni di clausola rescissoria

La Roma ha ceduto il difensore centrale Mario Hermoso in prestito al Bayer Leverkusen, i Friedkin sono pronti a pagare 10 milioni per la clausola rescissoria del sostituto.

Hermoso era arrivato a parametro zero l’estate scorsa dopo quattro anni giocati ad altissimo livello con l’Atletico Madrid. In giallorosso però l’amore non è mai sbocciato, tanto che non hanno puntato su di lui come titolare né Daniele De Rossi, né Ivan Juric e neppure Claudio Ranieri. Da questo la decisione di andarlo a cedere nella sessione di riparazione per risparmiare sul suo ingaggio.

Con l’arrivo del tecnico romano il club è tornato a giocare a tre dietro con Hummels che si è guadagnato finalmente i crismi da titolare. Ai suoi lati troviamo Mancini e N’Dicka protagonisti di una buona stagione entrambi. Come braccetti poi Ranieri ha preferito utilizzare esterni adattati come Celik, Angelino e il neo arrivato Rensch. Oggi però l’acquisto di un difensore centrale sembra essere praticamente obbligatorio. Vedremo se il calciatore riuscirà a dare una mano come ci si aspetta.

Calciomercato Roma, chi arriva in difesa?

Chi prenderà dunque la Roma in difesa? La sessione di calciomercato sta per chiudere ma il club sembra pronto a mettere le mani su un calciatore che è inseguito anche da altre società molto importanti.

Si tratta del centrale Mika Marmol del Las Palmas. Gianluca Di Marzio, massimo esperto di calciomercato in Italia, ha specificato a Sky Sport che c’è stato un primo contatto con i proprietari del cartellino del calciatore classe 2001. Il ragazzo ha una clausola rescissoria abbastanza agibile con i Friedkin che sembrano pronti a investire i 10 milioni di euro predisposti nel contratto.

La Roma però vorrebbe inserire il cartellino di Samuel Dahl altro calciatore arrivato in estate che non ha trovato praticamente mai spazio. In questa stagione per lui si contano solo due presenze e nemmeno dall’inizio. Il club spagnolo non sembra però interessato a inserire nell’affare delle contropartite tecniche come ha già fatto sapere al Siviglia che si era interessato al ragazzo.

Manca poco e la Roma ha necessità di chiudere per riuscire a dare a Claudio Ranieri un’alternativa in più dopo appunto la dipartita di Hermoso che a livello prettamente numerico completava il reparto. Può succedere di tutto in queste 48 ore davvero infuocate per il calciomercato.