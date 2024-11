Rosa Chemical sottoposto a operazione: “Ho trovato il coraggio”. Il problema di salute

La notizia ha lasciato tutti completamente senza parole. Scopriamo le condizioni di salute del noto cantante. Che cosa ha tenuto nascosto.

Lo abbiamo conosciuto a Sanremo e da quel momento non lo abbiamo più perso di vista, o quasi. Manca da un po’ al grande pubblico ma solamente adesso ha confessato il motivo. C’entra una operazione al quale si è dovuto sottoporre. Appena lo ha dichiarato i fan si sono preoccupati.

Quindi cerchiamo di capire le sue condizioni di salute e che cosa è accaduto. Scorri le prossime righe per entrare nel dettaglio della problematica che ha colpito il cantante.

Problemi di salute per Rosa Chemical

Abbiamo avuto modo di conoscerlo lo scorso Festival di Sanremo per lo scandaloso bacio con Fedez del quale si è abbondantemente parlato su tutti i giornali. Il suo vero nome è Manuel Franco Rocati ed ha 26 anni. Ma, nelle ultime ore, ha lasciato tutti completamente senza parole perché si è mostrato in un letto d’ospedale.

Che cosa è accaduto? Lo ha confessato lui stesso dopo anni di sofferenza ha deciso di sottoporsi all’intervento di rimozione delle tonsille che gli stavano creando non pochi problemi di salute. Ha continuato dicendo che sono stati in tantissimi ha chiedere come mai non postava nulla.

L’intervento è stato effettuato presso l’ospedale San Raffale e Manuel ci ha tenuto ha ringraziare sia le dottoresse che le infermiere. Ha anche ringraziato pubblicante Chiara Sernacchioli che lo sopporta da anni. Ha confessato di aver avuto, specialmente nel periodo prima dell’operazione anche più di una tonsillite in un mese.

Febbre a 40 ed altri sintomi. Lavorando poi con la voce non é assolutamente una cosa piacevole. Ha continuato dichiarando che molto spesso ha cantato ai concerti anche da malato, “L’abuso di qualsiasi tipo di antibiotico per riuscire a cantare e superare determinate situazioni senza quasi mai annullare date…mi ha portato ad una resistenza ai farmaci tale da essere arrivato ad un punto di non ritorno e a dovermi operare per forza”.

Manuel ha aggiunto che l’intervento per il momento è molto doloroso ed ha difficoltà a bere e mangiare ma è molto contento di averlo fatto. Spera di rientrare in sala per chiudere OKAY OKAY 2 che è a buon punto e di ricominciare a vivere entro un mesetto. Quindi ci auguriamo che si rimetta nuovamente in forma il prima possibile.

I follower gli hanno mandato tantissimi auguri di pronta guarigione e siamo certi che questa ondata di affetto sicuramente lo aiuterà in questo momento difficile.