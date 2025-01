Rose Villain accusata di plagio: “È una copia”, la denuncia

Mentre si avvicina il Festival di Sanremo, l’artista Rose Villain viene accusata di plagio: la denuncia arriva dai social.

Tra le artiste che negli ultimi anni sono riuscite a scalare le classifiche musicali troviamo sicuramente Rose Villain. Nome d’arte di Rosa Luini, la cantante e rapper ha raggiunto il successo in Italia dopo aver mosso i primi passi nel mondo della musica negli Stati Uniti, per la precisione a Los Angeles, dove si è trasferita a 18 anni. Mentre sono in corso i preparativi per Sanremo 2025, al quale parteciperà con il brano Fuorilegge, dai social è arrivata una denuncia per plagio.

In seguito alla pubblicazione di diversi singoli di successo, nel 2023 è uscito l’album di debutto di Rose Villain, Radio Gotham. Un anno fa l’artista ha preso parte al Festival di Sanremo per la prima volta con il singolo Click boom!, classificandosi al 23esimo posto. Per il 2025, la cantante gareggerà alla kermesse con Fuorilegge, “nato come una ballad un po’ più intima”, come spiegato dalla stessa Villain, ma che poi “è diventato qualcosa di un po’ più esplosivo”.

L’artista non ha nascosto il suo entusiasmo, spiegando di avere dei meravigliosi ricordi di Sanremo. Per lei è stata “un’emozione indimenticabile”, che presto vivrà nuovamente. A poche settimane dall’inizio del Festival, tuttavia, la cantante è diventata protagonista di pesanti accuse che la vedono colpevole di plagio.

Rose Villain, il post di denuncia sui social: “Gli avvocati stanno prendendo provvedimenti”

Oltre alla partecipazione al Festival di Sanremo, Rose Villain ha di recente annunciato una novità importante ai fan. L’artista ha presentato il suo brand, Good Villain Beauty, specializzato in prodotti di bellezza realizzati con ingredienti naturali e seguendo una filosofia green. A pochi giorni dall’uscita dei primi accessori, però, il marchio è finito al centro di accese polemiche.

Rose Villain è stata accusata di plagio dal brand australiano Lippy Links, secondo il quale il connettore per la lip combo dal nome “The BFF” di Good Villain Beauty avrebbe un design identico ad uno dei suoi prodotti – pensati per tenere insieme accessori come la matita per labbra e il rossetto.

In effetti, guardando il post condiviso dallo stesso Lippy Links, è impossibile non notare la somiglianza tra i due connettori: forma, dimensione e colore sono i medesimi. Il marchio australiano, ideato per i prodotti di Kylie Jenner, ha denunciato pubblicamente il brand della cantante: “È chiaro che non è un caso, ma una copia diretta”, si può leggere.

Come affermato dal team di Lippy Links, quest’ultimo “è il risultato di 5 anni di duro lavoro” e, sebbene Rose Villain stia lavorando al suo brand da 2 anni, è innegabile il fatto che il design di “The BFF” sia uguale a quello brevettato dal marchio australiano. La fondatrice di Lippy Links, Sia Nasios, in un reel, ha fatto sapere che i suoi avvocati stanno procedendo con le azioni legali del caso, in tutela dei diritti del suo brand.