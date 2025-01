Rossella Brescia, che malattia ha la nota ballerina e conduttrice oggi ospite a Verissimo

Scopriamo insieme qual’è il problema di salute che affligge la bellissima ballerina e presentatrice tv. Ecco tutto nel dettaglio dopo anni!

Lei è riuscita a farsi conoscere dal grande pubblico prima come bravissima ballerina e poi, con il passare del tempo, anche come presentatrice. Negli anni ha iniziato anche a lavorare in radio, dove riscuote un enorme successo di pubblico. Ma sai che ha un serio problema di salute che l’affligge da tempo?

Scopriamo insieme di che cosa si tratta e che cosa sta facendo al momento. Siamo certi che ti abbiamo incuriosito con questa affermazione, quindi continua a leggere.

Rossella Brescia ed il problema di salute che l’ha colpita

Oggi potremmo vederla ospite del programma condotto da Silvia Toffanin, ovvero Verissimo, dove parlerà della sua vita e forse anche della malattia che l’ha colpita da tempo. In televisione, negli ultimi tempi, si vede sempre meno e questa ospitata è qualcosa di molto particolare che non vedevamo da tempo.

Forse la sua ultima volta in tv era sempre nel programma in onda su Canale5. Ma parliamo di Rossella. Il suo grande successo con il pubblico è arrivato nell’edizione di Saranno Famosi. Si è diplomata all’Accademia nazionale di Danza di Roma. Dal 2004 al 2010 l’abbiamo vista anche nelle vesti di conduttrice tv nell’amato programma Colorado.

Dal 2006 ha iniziato anche la sua carriera in radio dove ha riscosso un enorme successo. Per quanto riguarda la sua vita priva ha avuto una lunghissima relazione con Luciano Cannito, parliamo di oltre vent’anni che purtroppo è terminata ma non per suo volere, come lei stessa ha confessato. Ha anche dichiarato che è rimasta senza parole.

Ma parliamo della malattia che ha confessato in una intervista su Ok Salute. Rosella soffre di endometriosi, ovvero una infezione benigna degli organi genitali femminili e del peritoneo pelvico. Lei stessa ha spiegato che inizialmente non avevano capito i medici quale fosse il suo problema di salute e ci sono voluti anni per una diagnosi.

Rossella ha confessato in una intervista a Io Donna che ha sofferto di non essere riuscita ad avere figli ma che una donna può essere felice ugualmente. Ci sono tantissimo modi di amare, come lei stessa ha dichiarato. E voi eravate a conoscenza di questo problema di salute che ha colpito la bellissima ballerina e presentatrice tv?

Speriamo che nell’intervista di oggi magari confessi un nuovo amore o un nuovo progetto sul piccolo schermo dato che la vedremo insieme a Kledi Kadiu, altro bravissimo ballerino nato con Maria De Filippi. Per il momento l’appuntamento è per oggi su Canale 5.