Royal Family, anche Camilla è malata: lungo periodo di riposo, cosa ha

Royal Family, ennesima stangata nella casata inglese: anche Camilla costretta a una lunga degenza, problemi di salute per la Regina.

Non sembra esserci pace per i membri della Royal Family. A quanto pare questo 2024 ha portato solo rogne e problemi di salute ai volti della famiglia inglese. Proprio a inizio anno, dopo diversi rumors che reclamavano la Principessa del Galles su questi schermi, Kate Middleton ha fatto sapere di avere il cancro. Qualche tempo dopo, anche il monarca inglese ha riportato la medesima diagnosi.

Le condizioni di salute del figlio della Regina Elisabetta si sono aggravate col tempo, tanto che al momento non si può ancora parlare di una effettiva guarigione. Per Kate Middleton le cose starebbero diversamente; la consorte di William a poco a poco sta cercando di riprendere in mano la propria vita, riacquisendo maggiore autonomia nel quotidiano (anche dedicandosi a del semplice movimento fisico) e tornando a partecipare ai classici eventi mondani che lungo l’anno le precarie condizioni di salute l’hanno vista costretta a latitare.

In queste ultime ore però, un altro annuncio ha sconvolto Buckingham Palace: anche la consorte di Carlo III, la Regina Camilla, è malata. Tutti gli eventi che prevedevano la sua partecipazione sono stati annullati. Quali sono attualmente le sue condizioni di salute e cosa l’ha costretta a ritirarsi dalla scena pubblica?

Royal Family, la Regina Camilla è malata: l’annuncio ufficiale

Sua Maestà sta male. Con un annuncio ufficiale riportato da un portavoce direttamente da Buckingham Palace è stato reso noto lo stato di salute della consorte del monarca d’Inghilterra. Si è creato un giustificato allarmismo considerate le precarie condizioni dei membri della casata inglese.

La Regina Camilla è stata colpita da un’infezione toracica che l’ha costretta a prendere immediati provvedimenti per preservare il suo stato di salute. Motivo per il quale dovrà sottoporsi a un lungo periodo di riposo.

La triste conseguenza è che la Regina non potrà prendere parte ai prossimi eventi segnati in calendario per tutto il mese di novembre. Tuttavia, lo staff medico della Royal Family tranquillizza tutti e fa sapere che la situazione è sotto controllo e che Camilla si rimetterà presto.

Al momento l’agenda della Regina si è svuotata di tutti gli impegni lavorativi ed eventi pubblici ai quali avrebbe dovuto prendere parte nei prossimi giorni, ma si spera possa presto tornare alla quotidianità per prendere parte alla celebrazione del Remembrance Day, il giorno della memoria dedicato ai caduti durante la Prima Guerra Mondiale atteso per l’11 Novembre.