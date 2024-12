Royal Family, assenza pesante a Natale: “A disagio” | Spunta il retroscena su Re Carlo

Che cosa è successo ancora nella famiglia reale? Cerchiamo di capire insieme quello che è accaduto. Sembra davvero incredibile. Non c’è pace per la famiglia reale.

Il 2024 è stato assolutamente un anno difficile per la famiglia reale. Sia il re che la principessa Kate hanno dovuto combattere contro una malattia che li ha debilitati e ha tenuto con il fiato sospeso per mesi i sudditi e non solo. Purtroppo non sembra esserci ancora un momento di totale relax anche dopo la dichiarazione della fine delle cure per Kate.

Ma che cosa é successo? Cerchiamo di capire chi mancava a Natale e come mai. Il retroscena che nessuno credeva di dover sapere. Ecco tutto nel dettaglio.

Royal Family, non c’è mai pace per loro

Le festività natalizie sono passate e come abbiamo avuto modo di vedere Re Carlo non lo ha passate con tutta la sua famiglia. All’appello mancava, come succede da tempo, il principe Harry e la moglie Meghan Markle. La famiglia reale ha passato il Natale a Sandringham ed un invito al figlio che si è trasferito in America lasciando tutti poteva mettere a “disagio” tutti i membri.

O almeno questo è quanto ha dichiarato la Mirror la biografa reale Ingrid Seward le sue parole sono state:

“Re Carlo avrebbe adorato l’opportunità di vedere i suoi nipoti Archie e Lilibet, ma sapeva che invitare Harry e Meghan sarebbe stato imbarazzante per il resto della famiglia. Quindi, non c’è stato un invito ufficiale”.

Non si ha la certezza ma si crede che Harry e Meghan stiano trascorrendo le festività a Los Angeles con i loro figli e Doria Regland, la mamma di lei. Rispetto agli anni passato dove a Natale c’era una funzione religiosa ed il pranzo tradizionale per Harry è stato tutto diverso. La biografa ha anche aggiunto che molto probabilmente Meghan ha fatto tutto in casa .

Come decorare l’albero o fare la consueta, per gli americani, casetta di pan di zenzero. Anche perché lei si definisce come una classica casalinga americana. Gli abeti, come vediamo nei film, si scelgono nei negozi tra i tantissimi a disposizione, come le luci natalizie. Da quando sono sposati, Harry e Meghan hanno trascorso il Natale a Sandringham solamente nel 2018.

Stando a quanto si riporta quest’anno poi Re Carlo sembra aver fatto le cose in grande perché erano presenti ben 45 membri della sua famiglia. E voi che cosa ne pensate del non invito al figlio per evitare problemi con il resto dei presenti? E soprattutto cosa avranno fatto Harry e Meghan? Al momento non ci sono voci ufficiali ma le festività non sono ancora terminate.