Royal Family, Harry infuriato per il flirt di Meghan: ‘Mancanza di rispetto’

La Royal Family torna al centro dell’attenzione: il Principe Harry ha perso le staffe per il “flirt” di Meghan Markle.

La Famiglia Reale inglese è tornata a far parlare di sé, attirando l’attenzione dei media di tutto il mondo a causa di una rivelazione inaspettata. Ciò che è successo tra il Principe Harry e Meghan Markle – i quali, ormai da tempo, vivono lontano da Palazzo – ha lasciato tutti senza parole: con il suo flirt, la Duchessa avrebbe creato parecchio scompiglio.

Negli scorsi mesi Harry e Meghan sono diventati protagonisti di rumors contrastanti sulla loro relazione. Diverse fonti, infatti, li vedevano sempre più vicini alla rottura parlando di una presunta crisi. Secondo altre voci, invece, tra i Sussex non ci sarebbe alcun problema: i due avrebbero semplicemente deciso di portare avanti i loro rispettivi progetti, intraprendendo strade diverse a livello professionale.

Ora la coppia è nuovamente coinvolta in una serie di indiscrezioni che stanno dividendo il web. A quanto pare, Meghan avrebbe avuto un flirt del quale Harry si sarebbe accorto perdendo le staffe e arrivando a prendere una decisione drastica: una vicenda sconcertante, in cui anche il Principe William avrebbe la sua parte.

Royal Family, il comportamento di Meghan fa discutere

Presto in Inghilterra uscirà il libro Yes Ma’am: the secret life of royal servants, scritto da Tom Quinn e frutto delle conversazioni che il giornalista ha avuto con i membri dello staff di Palazzo, dalle quali sono emersi alcuni segreti della Famiglia Reale. Come rivelato dal Times, che ha anticipato alcuni dei temi trattati, nel libro si parlerà della figura di Meghan Markle.

Fin dal suo ingresso nella Royal Family, l’ex attrice di Suits si è scontrata con le tradizioni e le usanze reali. Un aspetto che avrebbe creato particolare trambusto riguarda il protocollo di Corte e il comportamento della Duchessa di Sussex nei confronti degli altri membri della famiglia, soprattutto l’erede al trono.

Meghan avrebbe avuto un atteggiamento troppo espansivo verso il Principe William, abbracciandolo e baciandolo sulle guance in pubblico. L’ex attrice, in questo modo, non si sarebbe attenuta alle regole del decoro che i reali seguono con diligenza. Il suo comportamento non sarebbe stato gradito dalla Royal Family, in particolare da Kate Middleton, che avrebbe reagito con una certa gelosia, ma anche dallo stesso Harry.

“Quando qualcuno arriva dagli Stati Uniti e cerca di cambiare le cose, la vecchia guardia non lo accetta” ha spiegato Quinn, affermando che quest’ultima continua ad essere molto “snob”, nonostante il passare del tempo. Markle sarebbe stata accusata di una “mancanza di rispetto delle gerarchie” e il suo atteggiamento avrebbe scatenato rumors su un presunto flirt con il Principe William, contribuendo all’allontanamento tra lui ed Harry.