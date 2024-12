Royal Family, il grande ritorno di Harry e Meghan: la data da segnare sul calendario

Sembra che questa volta sia vero, la coppia formata da Harry e Meghan torna. Ecco quello che devi sapere. Data importantissima.

Loro sono sempre al centro del gossip, da quando è iniziata la relazione fino al matrimonio. Non parliamo poi del libro che ha segnato un vero e proprio punto di rottura con la famiglia reale. Sono tantissimi mesi che non tornano a Palazzo. Hanno deciso di vivere in America e difficilmente tornano.

Ma sembra che questa volta ci sia un buon motivo per fare ritornare con tutti gli onori del caso. Scopriamo insieme per quale motivo è così importante questa data.

Harry e Meghan tornano dopo mesi!

La loro unione è praticamente sempre sotto i riflettori. Per moltissimo tempo si è vociferato che sembrava giunta al capolinea e che il divorzio era imminente. Questo non è mai accaduto, fortunatamente! Ma a breve ci sarà qualcosa di molto particolare. Il 10 dicembre, infatti, la coppia debutterà con due nuovi progetti.

Il primo è una docuserie dal titolo Polo, dedicata allo sport che il Principe ama. Oltre a vedere cavalli avremmo modo di ammirare anche tanto jet set. La passione per questo sport è di famiglia, anche Re Carlo ed il Principe William lo amano. Le parole della mamma di un noto giocatore, ovvero Timmy Dutta dice:

“Sicuramente è uno sport glamour. Oltre ad essere uno sport sexy. Ragazzi sudati e sporchi, che cavalcano”

Lo show non riguarda assolutamente il Principe ma il mondo che lui ama, tanto che l’amico Nacho Figueras ha dichiarato che è un lavoro che hanno fatto insieme per via della passione comune. Sono, ovviamente, molto entusiasti del risultato finale. Ma le sorprese non sono assolutamente terminate qui.

Nei primi mesi del 2025 anche Meghan Markle tornerà a mostrarsi in pubblico con un programma che parlerà di cucina, giardinaggio ed intrattenimento. Come il nuovo brand nato, ovvero American Riviera Orchars. Ci sono state delle piccolissime problematiche riguardo al marchio ma a breve tutto sarà risolto.

Quindi manca davvero pochissimo al ritorno in grande stile, come loro sanno fare, sul piccolo schermo per quanto riguarda i reali tanto amati che hanno deciso di staccarsi in parte da questo mondo particolare. Sicuramente saranno sotto l’occhio di tutti i due programmi che inizieranno a breve.

Per quanto riguarda un loro ritorno in Inghilterra ancora non ci sono assolutamente notizie in merito. Forse il tempo riuscirà a curare le ferite di tutti e torneranno nella città natale del Principe.