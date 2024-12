Royal Family, Kate Middleton in lizza per un iconico titolo: tutti col fiato sospeso

La notizia è appena arrivata e sta facendo praticamente il giro del mondo. Ecco di che cosa stiamo parlando! Davvero incredibile.

Lei, Kate Middelton, ha passato un anno davvero terribile. Purtroppo si è sottoposta a chemioterapia per un tumore cosa che è accaduto anche al suocero, Re Carlo, nello stesso periodo. Ovviamente i media le sono stati con il fiato sul collo per sapere qualcosa in più sulle sue condizioni di salute.

Con la sua eleganza e gentilezza è riuscita a gestire tutto ma adesso arriva una voce molto particolare. Cerchiamo di capire insieme che cosa significa e quando potrebbe accadere.

Kate Middelton l’anno finirà con una bella notizia?

La bellissima e tanto amata principessa del Galles sembra essere rientrata nella rosa delle persone, o meglio delle celebrità, per il premio del Time, ovvero Person of The Year 2024. La nota rivista ha già individuato la Ceo dell’anno (Lisa Su) e l’atleta dell’anno (la giocatrice di basket Caitlin Clark).

Manca, quindi, solamente il personaggio dell’anno. Ma come mai sembra essere rientrata in questa categoria? Perché ha dato il via ad un dibattito sulla privacy per quanto riguarda la salute dei personaggi pubblicamente esposti. Per chi non lo sapesse, Time, elegge la persona dell’anno dal 1927!