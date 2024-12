Royal Family, la rivelazione su Re Carlo: non è ancora finita, cosa accadrà nel 2025

Rivelazione inaspettata su Re Carlo III: la Royal Family conferma, non è ancora finita. Accadrà tutto nel 2025.

La Royal Family spera in un nuovo anno ben diverso da quello corrente. Lo scorso dicembre Kate Middleton e Re Carlo III non avevano idea di cosa avrebbero dovuto affrontare. Inizialmente nessuno immaginava una diagnosi così preoccupante, vissuta per altro in contemporanea.

Il ricovero di uno e poi dell’altra, la conferma prima del sovrano ed infine della Principessa del Galles, che sui social ha condiviso un video in cui spiega i risultati degli esami. Non dovrebbe stupirci la decisione di William e Kate di lasciare anticipatamente Londra, disertando il tradizionale pranzo organizzato a Buckingham Palace, per raggiungere la residenza a Norfolk. Nel frattempo, per Re Carlo III non è ancora finita.

Re Carlo III, non è ancora finita: pronostici per il 2025

Contrariamente a Kate Middleton, Re Carlo III non ha mai smesso di curarsi successivamente alla diagnosi di cancro, confermata all’alba del 2024. Tuttavia, la gravosità della malattia è ben diversa rispetto a quella della nuora, che ha dovuto rinunciare alla vita pubblica per tutta la stagione invernale e primaverile. Solo al termine dell’estate ha annunciato l’interruzione della chemioterapia preventiva, auspicando di rimanere appunto “cancer free”.

La stessa intensità delle cure è ben diversa: mentre Kate risultava debilitata, Re Carlo III ha potuto occuparsi di quanto concerne il suo ruolo. Si sono poi susseguiti una serie di impegni all’estero, tra cui il tanto desiderato viaggio di Australia, durante il quale – di comune accordo con i medici curanti – il sovrano ha interrotto le cure. Una decisione che ha lasciato ben sperare gli inglesi, in quanto indice di un miglioramento o comunque di una stabilizzazione delle sue condizioni di salute.

Tuttavia, mentre la Principessa del Galles potrebbe essere fuori pericolo (i dettagli della cartella clinica sono ovviamente ignoti), il discorso è più complicato per Re Carlo III. Fonti ben informate di Buckingham Palace hanno confermato “risultati positivi” in merito al “trattamento”, ma non è ancora finita. Nel 2025 dovrà proseguire con il ciclo di cure prescritto dall’equipe di dottori che si occupa della sua battaglia contro il cancro.

Il monarca viene seguito e sottoposto a delle sedute che, almeno inizialmente, avevano cadenza settimanale. Non si conoscono i dettagli delle sue condizioni di salute attuali. Sicuramente deve trattarsi, riflettono i tabloid locali, di trattamenti non invalidanti, in quanto Carlo III è comunque rimasto operativo e conta di dedicarsi a molte cause a lui care anche nell’anno che si appresta a sorgere.