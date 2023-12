Nel corso della serata di ieri 6 dicembre c.a., a Latina, Carabinieri dipendenti N.O.R. – Sezione Radiomobile, traevano in arresto in flagranza di reato, cittadino Ucraino il quale veniva sorpreso dai militari operati a asportare generi alimentari e detersivi per valore complessivo di 74,48 euro, dall’esercizio commerciale “Risparmiocasa”. La refurtiva veniva riconsegnata al sopra citato negozio.

