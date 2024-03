Nel corso del pomeriggio del 28 febbraio c.a. a Latina, i Carabinieri dipendenti N.O.R. -Sezione Radiomobile, deferivano in stato di libertà per furto aggravato, un cittadino indiano classe 91, residente a Terracina (LT), per furto aggravato.

Il predetto è stato sorpreso ad asportare materiale vario da un’attività commerciale presente all’interno di un centro commerciale.

La merce rubata, aveva un valore complessivo di euro 24,60, è stata restituita agli aventi diritto