Ruba la borsa ad una donna poi minaccia il genero con una siringa: arrestato 30enne

Nella giornata del 5 febbraio c.a. a Latina, i Carabinieri dipendenti N.O.R. -Sezione radiomobile, traevano in arresto un cittadino classe 93 residente a Latina in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di latina a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte e prontamente segnalate alla competente A.G.

Il predetto, era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari poiché nel corso della mattina del 18 gennaio c.a. a Latina, aveva asportato dall’interno di un’autovettura di proprietà di una cittadina classe 50 residente a Latina, una borsa poggiata sul sedile anteriore lato passeggero per poi darsi alla fuga.

Il genero sentendo le urla della signora e avendo un esercizio commerciale difronte dove era avvenuto il fatto, interveniva rincorrendo il 30enne il quale sentitosi intercettato, estraeva dalla tasca del giubbotto, una siringa e gliela puntava in volto, riuscendo nuovamente a guadagnare la fuga.

Il malfattore veniva poco dopo intercettato e bloccato dai militari dipendenti del N.O.R. -Sezione Radiomobile che lo traevano in arresto.