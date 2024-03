Ruba la spesa ad un disabile, arrestato

La Polizia di Stato – Questura di Latina nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 22 marzo 2024, ha tratto in arresto un cittadino straniero responsabile di rapina aggravata ai danni di una persona disabile.

Nella circostanza al Numero Unico per le Emergenze 112 era giunta segnalazione relativa ad una rapina appena consumata nei pressi del supermercato Eurospin di Via Piave, il cui autore era in fuga a piedi.

I poliziotti della Volante, nel raggiungere l’obiettivo segnalato, hanno notato una persona rispondente alle descrizioni ricevute e, anche grazie alle indicazioni di alcuni presenti, sono intervenuti per bloccarla.

È stato quindi accertato che poco prima un individuo affetto da disabilità era stato aggredito dal fuggitivo con pugni al capo, il quale si era poi appropriato della sua borsa della spesa.

Il fermato è stato accompagnato in ufficio e, alla luce degli elementi probanti la sua responsabilità penale, tratto in arresto per rapina aggravata e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di udienza di convalida innanzi al Tribunale di Latina in programma alle ore 09.00odierne.