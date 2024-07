Ruba materiale edile, denunciato formiano

Nella mattinata del 03 luglio c.a. a Lenola (LT), a conclusione di preliminari accertamenti scaturiti dalla denuncia querela sporta da un cittadino classe 61 residente a Roma, i carabinieri della locale Stazione, hanno identificato e deferito in stato di libertà, per i reati di concorso in furto e danneggiamento aggravato, un cittadino classe58, residente a Formia (LT).

IL 56enne, attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza installati dal denunciante, è ritenuto responsabile, unitamente ad altro individuo in corso di identificazione, di aver asportato, dal terreno pertinente l’abitazione di proprietà della vittima, vario materio edile per un valore di euro 3.000,00.