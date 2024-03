Ruba un bancomat ed effettua prelievi a Gaeta, denunciato 46enne

Nel corso della giornata del 8 marzo c.a. a Terracina (LT), i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di accertamenti scaturiti in merito a una denuncia-querela sporta da un cittadino classe 73 residente a Terracina, hanno deferito in stato di libertà un cittadino classe 78 residente anch’egli a Terracina (LT) per i reati di furto aggravato, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento e sostituzione di persona.

Il predetto è ritenuto responsabile di aver asportato in data 6 settembre 2023 dal furgone del denunciante, parcheggiato in una via del centro di Terracina (LT), un bancomat e successivamente di aver fraudolentemente effettuato alcuni prelievi per un totale di euro 550,00 presso uno sportello ATM di una banca di Gaeta (LT).