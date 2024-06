Ruba vestiti, denunciata 39enne

I Carabinieri della Stazione di Formia (LT), hanno deferito in stato di libertà, una donna 39enne di Cervaro (FR), per essere stata riconosciuta quale autrice di un furto di capi di vestiario avvenuto lo scorso 13 settembre 2023 in un negozio sportivo, ubicato all’interno di un Centro Commerciale ubicato a Formia.

La predetta, è stata ripresa e colta nell’atto di rubare alcuni indumenti sportivi, unitamente all’ausilio di un’altra complice per cui sono in corso indagini volte alla sua identificazione.

Sebbene fosse trascorso diverso tempo dal fatto reato le indagini dei Carabinieri sono proseguite e tramite l’analisi e la comparazione delle immagini fotosegnaletiche e l’incrocio di altri dati investigativi è stato possibile risalire alla donna per cui è scattata la denuncia a piede libero presso la Competente Procura di Cassino.