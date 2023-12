Rubano dagli offertori, tre denunce

In data 30 novembre 2023, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Lenola hanno denunciato in stato di libertà un 33enne originario della Campania, un 35enne di Itri ed una 22enne di Gaeta, tutti noti alle forze dell’ordine, poiché responsabili dei reati di concorso in furto in abitazione. I tre sono stati identificati, al termine di serrate indagini svolte anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nel territorio del Comune di Lenola, quali autori di alcuni furti perpetrati nel citato Comune all’interno della Chiesa di Santa Maria Maggiore e del Santuario del Colle. In particolare, negli orari di apertura dei luoghi sacri, approfittando dell’assenza di persone all’interno, forzavano gli offertori e prelevavano dall’interno le somme di danaro ivi custodite.

Comunicato stampa