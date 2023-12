Nella serata del 17 dicembre c.a. a Aprilia (LT) i Carabinieri della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato due cittadini uno di sesso maschile e l’altra di sesso femminile entrambi residenti ad Aprilia (LT). Gli stessi venivano fermati e identificati immediatamente dopo aver superato le casse di un supermercato, in possesso di generi alimentari per un valore di euro 417,00, occultati nei capi di abbigliamento indossati.