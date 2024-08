Rubano scarpe in un negozio, arrestati tre stranieri senza fissa dimora

Il 26 agosto 2024, in Latina, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto tre cittadini stranieri senza fissa dimora, i quali presso un centro commerciale del capoluogo, asportavano da un negozio quattro paia di scarpe del valore complessivo di euro 160,00, indossandole e senza pagarle, tentavano di allontanarsi. Una pattuglia dell’Arma della Stazione di Latina interveniva prontamente bloccando i tre autori del furto. La celebrazione del rito direttissimo per i tre arrestati che intanto sono ristretti presso le camere di sicurezza delle caserme dell’Arma, così come disposto dall’A.G., è previsto per domani 28 agosto p.v.