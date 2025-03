Sabaudia, dramma sfiorato: anziano ricoverato in gravi condizioni

Una persona è stata trasportata d’urgenza in ospedale per alcune ferite rimediate durante alcuni lavori in casa. Una tragedia sfiorata

Poteva avere un bilancio molto più grave l’ennesimo incidente domestico. Un uomo di 70 anni è attualmente ricoverato al Gemelli di Roma dopo essere rimasto ferito durante alcuni lavori nella propria abitazione alle porte di Sabaudia. Le sue condizioni sono sembrate sin da subito dopo molto gravi tanto che si è deciso il trasferimento all’ospedale romano per effettuare tutte le cure del caso e anche salvare la vita al 70enne.

Una tragedia che non si è verificata quasi per puro caso. L’uomo, infatti, non ha perso conoscenza e questo gli ha permesso di chiamare aiuto. Il quadro clinico, all’arrivo dei soccorsi era molto grave e così si è deciso di trasportarlo nella Capitale dove ora lo stanno curando. Secondo le informazioni a disposizione, le condizioni dell’uomo sono in miglioramento e non sarebbe in pericolo di vita. Aperta un’indagine per verificare meglio l’accaduto, ma i primi indizi fanno pensare ad un incidente domestico.

La ricostruzione dell’incidente

La ricostruzione dell’incidente è stata possibile anche grazie al racconto dell’uomo. Secondo le prime informazioni, l‘uomo stava potando gli alberi nel proprio cortile con una motosega quando improvvisamente ha incontrato la parte dura del legno andando a perdere il controllo dell’arnese.

La ferita al braccio è stata sin da subito molto grave e il personale medico ha optato per il trasferimento in ospedale a Roma per effettuare tutte le cure del caso. Fortunatamente il 70enne non ha perso conoscenza e questo gli ha permesso di chiamare i soccorsi e salvarsi la vita. Ora, come spiegato in precedenza, il quadro clinico è assolutamente in miglioramento e non sembrano esserci grossi pericoli.

Sulla vicenda sono in corso gli approfondimenti da parte degli inquirenti, ma, come precisato in precedenza, si tratta di un incidente domestico e quindi non sembrano esserci particolari conseguenze dal punto di vista penale. Fortunatamente l’esito di quanto successo è positivo e questo ha permesso a tirare un sospiro di sollievo a parenti e amici oltre che naturalmente al 70enne. La prossima volta presterà la massima attenzione per non incappare in un’altra vicenda simile.