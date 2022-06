Sabaudia: l’intervento dell’onorevole Carlo Calenda a sostegno del candidato Sindaco Alberto Mosca

L’europarlamentare e leader di Azione Carlo Calenda è intervenuto per esprimere il proprio sostegno al candidato Sindaco di Sabaudia Alberto Mosca e alla lista del gruppo Sabaudia in Azione.

“Sabaudia è un posto indissolubilmente legato alla cultura, allo sport e anche alla vita artistica di questo paese – spiega l’Onorevole Calenda – Noi abbiamo fatto una lista di Azione, abbiamo scelto di essere presenti direttamente a sostegno di Alberto Mosca. Alberto Mosca è un ex generale dei Carabinieri, persona di grande serietà in una zona che talvolta è stata anche molto difficile e messa dentro cronache giudiziarie poco piacevoli – afferma il leader del partito che prosegue – Abbiamo fatto una lista di Azione, anche grazie al lavoro di Tiziano Lauri, che è una lista molto particolare perché è quasi tutta fatta di under 35, tutti

professionisti, gente che ha il proprio lavoro e quindi non ha bisogno di fare politica per vivere ma che ha scelto di farla con grande convinzione e quindi è un investimento importante che facciamo. Votate la lista di Azione, con convinzione. Sono persone perbene e preparate” l’appello del segretario nazionale del partito.