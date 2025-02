Sai che i giapponesi sono grandi risparmiatori? Ecco la tecnica prediletta da questo saggio popolo

Una giornalista giapponese ha ideato un metodo di risparmio che ha fatto parlare di sé in tutto il mondo. Il motivo? È semplice da applicare e funziona.

Il Kakeibo (o Kakebo, 家計簿) è un metodo giapponese tradizionale per la gestione delle finanze domestiche. È stato sviluppato nel 1904 dalla giornalista giapponese Hani Motoko e ha fatto un grande successo.

È semplice da applicare anche senza avere solide basi di economia domestica e, soprattutto, funziona. Non è un caso che se ne parli ancora a un secolo dalla sua ideazione.

Come funziona il metodo giapponese per risparmiare soldi ogni mese? Cosa fare se ti accorgi di aver speso molto

Procurati una piccola agenda o comunque apri un file Word/Excel sul tuo Computer. Questo metodo giapponese per risparmiare prevede infatti la registrazione meticolosa di entrate e uscite. Prima di tutto, annota stipendi, entrate extra e in generale tutte le tue fonti di reddito. In seguito, pianifica le spese suddividendole in quattro categorie: spese essenziali (cibo, affitto, bollette, trasporti), cultura, spese non essenziali e risparmio e investimenti.

Quantifica le tue spese al termine di ogni giornata e, a fine mese, fai un bilancio e trai le tue conclusioni: sei riuscito a rispettare le spese pianificate o hai sforato? In questo modo acquisirai maggiore consapevolezza delle tue entrate e uscite.

Il metodo Kakeibo ti spinge a cercare di comprendere quali siano le tue priorità. Infatti, spese come quelle legate al mutuo, all’affitto o comunque all’acquisto di beni essenziali quali il cibo, sono le cosiddette spese fisse e in quanto tali immutabili.

Puoi certo cercare di risparmiare sul cibo, ad esempio optando per fare la spesa in un supermercato meno costoso o usufruendo di offerte vantaggiose. Tuttavia, in linea di massima, non puoi intervenire sulle spese fisse ma devi concentrarti su quelle variabili in base ai tuoi desideri.

Ad esempio: è estremamente necessario comprare quel cellulare nuovo quando il mio è ancora funzionante? Quella borsa che desidero tanto mi serve davvero sebbene io ne abbia già tante nell’armadio? Porsi queste domande è molto importante per cominciare a risparmiare. Come avrai capito, questo metodo giapponese si basa sull’autodisciplina, una dote molto cara a questo popolo. Applicando a dovere il Kakeibo potresti arrivare a risparmiare persino il 20-30% in più ogni mese.