Samuele Bersani preoccupa i fan e non solo: annullato il tour per problemi di salute

Samuele Bersani ha annunciato di dover fermare sul nascere il suo tour a causa di un problema di salute: di cosa si tratta?

Un problema scoperto di recente e che impedirà al cantautore riminese di portare avanti il tour che aveva programmato per i prossimi mesi. Samuele Bersani, sensibile artista pop scoperto a inizio anni ’90 da Lucio Dalla, ha condiviso la notizia sui propri social media, spiegando ai fan l’intenzione di volersi concedere un periodo di pausa.

Riposerà, ma forzatamente. Trattandosi di un problema di salute, Samuele Bersani non ha potuto far altro che interrompere il tour. Il cinquantaquattrenne con nove album all’attivo era pronto a ripartire dopo essere stato per qualche mese lontano dalle scene. Non era la prima volta che Bersani si eclissava. Dal 2013 al 2020, per esempio, non ha infatti pubblicato nulla.

Si era pensato anche a un ritiro definitivo, poi nel settembre 2020 Bersani annunciò il nuovo album Cinema Samuele, e a febbraio del 2021 partecipò alla serata delle cover del Festival di Sanremo cantando la sua più grande hit, Giudizi universali, insieme a Willie Peyote. Cinema Samuele è stato un successo di critica ed è stato premiato al Tenco come miglior album seguente vince il suo quarto premio Tenco con “Cinema Samuele” per la categoria “miglior album”. L’anno scorso Bersani aveva pubblicato la canzone Calma rivoluzionaria con Ornella Vanoni.

Samuele Bersani si ferma: “Devo affrontare un problema di salute“

Nel suo post sui social Samuele Bersani non ha specificato quale problema deve affrontare e quali sono le sue attuali condizioni di salute. Ha però sottolineato che la vita è imprevedibile e che, purtroppo, deve prendersi un periodo di riposo forzato. Ha voluto tuttavia chiarire che il problema non ha nulla a che fare con la sua voce. Dopodiché ha promesso di tornare presto.

“Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi“, queste le parole scelte da Bersani per chiarire la situazione. Poi, in altri contesti, gli organizzatori si sono messi al lavoro per riprogrammare l’intero tour di concerti previsto tra novembre e dicembre. Alcune date era già sold-out.

Le date del tour sono infatti state riprogrammate per la primavera del 2025. Intanto sono già arrivati tantissimi messaggi di affetto per il cantautore. Fan e colleghi hanno voluto far forza a Samuele Bersani e dimostrargli affetto. Il primo a commentare la notizia è stato Nek con un “Forza Samuele“. Fiorella Mannoia, la già citata Ornella Vanoni, Giorgia, Jovanotti, Marco Megoni, Paola Turci, Ermal Meta, Federico Zampaglione dei Tiromancino, Francesco Gabbani, Fiordaliso e Marina Rei hanno lasciato un cuore sotto il post del riminese.