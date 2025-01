San Valentino in Italia: 3 città romantiche per sorprendere lui o lei con un weekend da favola

Scopriamo insieme tre luoghi diversi dal solito dove trascorrere qualche giorno in totale relax e pieno d’amore a San Valentino! Sono luoghi facilmente raggiungibili.

Manca sempre meno al giorno che tutti gli innamorati festeggiano e celebrano l’amore. Ecco quindi che si cercano idee regalo particolari per fare in modo che questo giorno sia vissuto al massimo. Molto spesso ci prendiamo qualche giorno per trascorrere un fine settimana con la nostra dolce metà ma se vogliamo andare in qualche posto diverso dal solito?

Ci siamo noi a darvi ben tre idee particolari per staccare la spina e vivere qualche momento d’amore non a Firenze o a Venezia, ma in luoghi particolari. Quindi, siamo certi che ti abbiamo incuriosito, scorri le prossime righe.

Fuga d’amore in tre posti speciali. Ecco quali sono!

Vogliamo che quest’anno il giorno di San Valentino sia veramente speciale? Noi vi mostriamo ben tre mete non comuni per staccare la spina e vivere l’amore con il vostro compagno/a. Iniziamo senza indugi da una bellissima cittadina in Sicilia. Anche in inverno ha un fascino davvero invidiabile. Parliamo di Ortigia.

Una piccola isola che segna il passaggio di varie popolazioni, dai Grecia ai Bizantini, passando per gli Spagnoli. Non può mancare poi la visita al Duomo di Siracusa. Una facciata barocca e davvero affascinante. Al suo interno troviamo anche il tempio di Atena, uno dei miglio conservati in tutta la Sicilia. Come non nominare Fonte Aretusa.

Uno specchio d’acqua vicino al mare che ha ispirato tanti poeti e scrittori come Ovidio, Virgilio e John Milton. Incredibile specialmente al tramondo. Per quanto riguarda gli alberghi ovviamente avete una vastissima scelta ma essendo un fine settimana particolare vi suggeriamo le stanze con un bel affaccio sull’incantevole mare siciliano!

Passiamo al secondo consiglio per San Valentino. Che cosa ne dite di una bella e romantica passeggiata a Senigallia? Anche lei una cittadina sul mare con una spiaggia super fine e non solo, troviamo anche il festival della cultura anni 50 Summer Jamboree. Il centro storico è ricco di storia con la Rocca Roveresca e il Foro Annonario.

Ma quello che vi suggeriamo di fare è una romantica passeggiata sul lungofiume. Perfetti sono i Portici Ercolani, ovvero centoventisei arcate settecentesche in pietra. Le luci si riflettono sul fiume e cosa chiedere di meglio? Magari fermandoci a bere qualcosa in uno dei tantissimi bar presenti.

Ultimo consiglio ma non meno romantico. Parliamo di Portovenere e delle Cinque Terre. Un luogo che emana amore. Il mare è blu, ci sono tantissime grotte e isole, la barche sono tutte colorate e le case strette tra di loro. Per non parlare del castello. Insomma una ambientazione perfetta per i giorni di San Valentino.

Vi ricordiamo che è anche Patrimonio UNESCO. Quindi un motivo ci sarà. Ovviamente, dato che siete in zona non fatevi scappare anche una visita alla bellissima Genova. Come avete visto vi abbiamo suggerito tre città particolari e non le solite per sorprendere la vostra dolce metà con qualcosa di particolare ma davvero super romantico, adesso spetta a voi decidere dove andare e prenotare!